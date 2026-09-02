La batalla de Monteviejo: la bodega cruzó la versión del enólogo y evalúa más reclamos

Lo que durante más de dos décadas fue una de las sociedades más reconocidas del vino argentino terminó convertido en una batalla judicial que enfrenta a Monteviejo con Marcelo Pelleriti , su histórico enólogo. Después de que se hiciera público el conflicto legal y el profesional diera su versión y asegurara que la bodega había intentado quedarse con su empresa, la firma mendocina de capitales franceses salió a responder y planteó una reconstrucción diferente de la ruptura. Además, anticipó que evalúa nuevos reclamos.

Según explicó la bodega, Pelleriti fue contratado por Catherine Péré-Vergé y Michel Rolland desde el inicio del proyecto Clos de los Siete y, con el paso de los años, se convirtió en una figura central de la comunicación de Monteviejo. "Luego del fallecimiento de Catherine Péré-Vergé, la familia decidió profundizar ese posicionamiento, otorgándole visibilidad como representante y cara visible de la bodega y del savoir-faire argentino de Monteviejo", señaló la empresa.

De acuerdo al texto compartido por Monteviejo, la relación también incluyó el desarrollo del proyecto personal del enólogo, Marcelo Pelleriti Wines (MPW SA). Sobre este punto señaló que, después del fallecimiento de Catherine Péré-Vergé, la familia consideró necesario establecer reglas más precisas para compatibilizar ambas actividades y le propuso integrar sus marcas y su sociedad, MPW SA, a Monteviejo a cambio de una participación en la bodega.

"Esta propuesta fue objeto de negociaciones durante varios años y posteriormente se formalizó un acuerdo en Francia, sin que las marcas de Marcelo quedarán comprendidas en el mismo (seguían perteneciendo a Marcelo), aunque finalmente dicho acuerdo no prosperó", sostuvo la compañía.

Este punto es uno de los principales cruces entre las partes. En declaraciones a MDZ Online , Pelleriti había sostenido que Monteviejo intentó quedarse con el 100% del proyecto personal a cambio de una participación de entre 4% y 5% en la bodega. El enólogo calificó aquella propuesta como perjudicial para sus intereses -incluso la comparó con una lucha entre David y Goliat- y afirmó que, luego de rechazarla, fue desvinculado.

@pelleritipriore

Cómo fue la salida de Marcelo Pelleriti

Siempre siguiendo con la versión de la bodega, en febrero de 2023 fue el propio Pelleriti quien comunicó su decisión de dejar Monteviejo. A partir de ese momento, ambas partes comenzaron a trabajar en un acuerdo de salida para ordenar la transición, establecer las condiciones de su indemnización y contemplar una eventual continuidad temporal del enólogo como asesor externo independiente.

En su versión pública, Pelleriti había planteado que su salida se produjo después del rechazo a la propuesta sobre su empresa y que posteriormente firmó un convenio de salida que consideró desfavorable. También sostuvo que ese acuerdo buscaba que ambas partes continuaran sus respectivos caminos.

La diferencia entre ambas versiones también alcanza al rol que desempeñaba Pelleriti dentro de Monteviejo. Mientras el enólogo señaló que su responsabilidad estaba concentrada fundamentalmente en los aspectos enológicos y productivos, la bodega remarcó que durante su permanencia también ocupó los cargos de gerente general y apoderado, con amplias responsabilidades y autonomía en la gestión operativa.

A la izquierda, Elise Trebier, nieta de Catherine Péré-Vergé y quien dirige actualmente la bodega.

La auditoría que derivó en los reclamos

Según la compañía que hoy comanda Elise Trebier, después de la salida de Pelleriti comenzaron a identificarse de manera progresiva elementos de su gestión que generaron dudas y requirieron explicaciones. "Posteriormente a la salida de Marcelo, y de manera progresiva, Monteviejo comenzó a identificar elementos de su gestión que generaron dudas y requirieron explicaciones", señaló.

La empresa decidió entonces realizar una auditoría contable, legal y financiera a través de una firma especializada de Mendoza. La bodega sostiene que, a partir de ese análisis, formuló los reclamos que actualmente se encuentran en distintas instancias judiciales.

El conflicto cobró notoriedad pública a fines de agosto, cuando se conoció la denuncia de Monteviejo contra su histórico enólogo. En esa presentación se apunta a operaciones de venta y exportación de vino realizadas durante el período en que Pelleriti ocupaba cargos dentro de la compañía.

Según la posición de Monteviejo, parte de sus vinos fue comercializada a través de empresas vinculadas a Pelleriti y en determinadas operaciones los fondos cobrados por esas sociedades no habrían sido transferidos ni rendidos a la bodega. Pelleriti rechazó esa acusación y sostuvo que la propia Monteviejo administraba una de las sociedades involucradas.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una causa penal y otra demanda civil

El conflicto tiene actualmente un frente penal. Monteviejo informó que tramita una denuncia ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza y que el 2 de julio de 2026 se resolvió la imputación formal de Pelleriti por el delito de defraudación por administración fraudulenta, previsto en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal.

La bodega también indicó que la defensa presentó documentación en dos oportunidades y que, según consta en el expediente y de acuerdo con la información aportada por Monteviejo, esa documentación fue desestimada por la perito contadora del Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal.

En paralelo, la empresa inició una demanda civil contra Marcelo Pelleriti Wines S.A. por el cobro de 26 operaciones de exportación y no descartaron iniciar nuevos reclamos económicos.

Pelleriti, por su parte, negó que existieran exportaciones o ventas impagas en los términos planteados por Monteviejo y sostuvo que la operatoria comercial respondía a una estructura conocida por las partes. También afirmó que los asuntos administrativos y comerciales cuestionados estaban bajo análisis de sus abogados y contadores y que su actividad dentro de Monteviejo había estado concentrada en el área enológica.

La bodega, mientras tanto, sostuvo que será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades correspondientes en cada uno de los procesos y que continuará aportando la documentación y la información que sea requerida en las distintas instancias.