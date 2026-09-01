Patentamientos: fuerte caída de los autos y salto de las motos en agosto

Como en todo el año, se repitió el patrón de ventas de vehículos . Mientras caen los patentamientos de autos y vehículos de carga, crece de manera acelerada el mercado de motos .

En el caso del mercado de autos, utilitarios y camiones, en el mes de agosto se comercializaron 44.415 unidades, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 54.889. En la comparación mensual, el descenso fue del 1,5% respecto de julio, que había cerrado con 45.075 patentamientos.

Con el resultado de agosto, el mercado automotor acumuló 385.091 unidades patentadas en los primeros 8 meses de 2026, lo que representa una caída del 13,3% frente al mismo período del año pasado. Entre enero y agosto de 2025 se habían registrado 444.256 vehículos.

"El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados", señaló Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El directivo sostuvo que una recuperación de la actividad económica podría traducirse en un mayor volumen de operaciones para el sector. "Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones", afirmó.

Beato también planteó que el negocio atraviesa una transformación que excede la venta de unidades. "Hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados, en esa reconversión estamos trabajando fuerte", completó.

Las motos aceleran

El comportamiento del mercado de motovehículos fue muy diferente. Según los datos de la División Motovehículos de ACARA, en agosto se patentaron 73.566 unidades, un 34,2% más que las 54.814 registradas en agosto de 2025.

También hubo crecimiento frente a julio. El patentamiento de motos aumentó 1,8% en el mes, desde las 72.231 unidades registradas en julio.

En los primeros 8 meses del año, el mercado de motovehículos acumuló 586.650 patentamientos. El volumen representa un incremento del 41,2% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 415.523 unidades.

La diferencia entre ambos mercados se amplió durante agosto: mientras el patentamiento de automóviles acumula una caída interanual de 13,3% en el año, las motos presentan un crecimiento superior al 40%.

Honda volvió a encabezar el ranking de marcas de motos en agosto, con 15.581 unidades patentadas. Gilera ocupó el segundo lugar, con 8.988, seguida por Motomel, con 8.724.

Keller quedó cuarta, con 6.593 unidades, mientras que Zanella avanzó al quinto puesto, con 6.506 patentamientos, desplazando a Corven del grupo de las 5 marcas con mayores registros del mes.

El ranking de modelos también mostró algunos cambios. La Honda Wave 110S conservó el primer puesto con 8.337 unidades patentadas.

En segundo lugar se ubicó la Gilera Smash, con 6.513 unidades, que desplazó al tercer puesto a la Keller KN 110-8, con 5.555.

La Motomel B110 permaneció cuarta, con 4.755 patentamientos, mientras que la Corven Energy 110 completó el top 5, con 3.674 unidades.