Las acciones argentinas comenzaron septiembre un 7% arriba y cayó el riesgo país a 501 puntos

El S&P Merval avanzó 0,5% y los ADR de empresas argentinas operaron mayormente en alza en Wall Street. Los bonos subieron 0,4% en promedio y el riesgo país bajó a 501 puntos.

El mercado financiero argentino comenzó septiembre con una jornada positiva, pese a un escenario internacional marcado por la caída de las principales bolsas de Wall Street, el fuerte aumento del precio del petróleo y una mayor expectativa sobre una eventual suba de tasas de interés en Estados Unidos.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 0,5% en pesos y cerró en 3.049.455 puntos. La tendencia también se reflejó entre las acciones y los ADR de compañías argentinas que cotizan en dólares en Nueva York. Entre las principales subas se destacaron Bioceres, que avanzó 7%; Vista Energy, con una mejora de 4,6%; YPF, que ganó 1,9% hasta los USD 52,54; y Pampa Energía, que subió 1,8%.

Qué pasó con los bonos argentinos y el riesgo país Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una mejora promedio del 0,4%. El movimiento positivo también se trasladó al riesgo país, que mide la diferencia entre las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y los títulos de deuda de países emergentes. El índice elaborado por JP Morgan bajó 13 puntos y quedó en 501 unidades, su nivel más bajo desde el 17 de agosto.

Las acciones de empresas argentinas recuperan posiciones. Foto: EFE Por qué cayó Wall Street La buena performance de los activos argentinos se produjo mientras los principales índices de Wall Street operaron en terreno negativo. Las bolsas estadounidenses registraron bajas de entre 0,1% y 1%, en una jornada condicionada principalmente por el salto del precio del petróleo y el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo. El Brent avanzó 5,4% y cerró en USD 95,38 por barril para entrega en noviembre.

El aumento del crudo estuvo relacionado con las nuevas tensiones geopolíticas y las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió golpear a Irán "con dureza". El escenario generó preocupación por un eventual aumento de la inflación y sus consecuencias sobre la política monetaria de la Reserva Federal.