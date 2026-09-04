¿Nieva este sábado en Mendoza? Qué dice el alerta del SMN

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para este sábado.

Desde hace unos días se sabe que este fin de semana ingresa un frente frío a Mendoza, con un brusco descenso de la temperatura. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por nevadas para este sábado.

Según el SMN, nevará en zonas del sur, la precordillera de Luján y Las Heras; el Valle de Uco y algunas zonas del Este (Junín y Rivadavia): “El área será afectada por nevadas. La nieve acumulada puede alcanzar entre 5 y 15 centímetros con los mayores valores hacia el oeste de la región. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este sábado en Mendoza. Qué dice el pronóstico de Contingencias Climáticas En tanto que desde Contingencias Climáticas, si bien indican un “ingreso de frente frío asociado a una masa de aire polar”, no indican probabilidad de nieve en el llano, aunque sí de precipitaciones aisladas en cordillera.

Otra alerta del SMN El SMN además emitió un alerta amarilla por vientos fuertes en San Rafael, General Alvear, este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.

“En las áreas de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y la Rioja durante el sábado 5 se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”, alertaron.