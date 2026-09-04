SAUDA S.R.L. advierte sobre la circulación de cheques falsificados a su nombre

SAUDA S.R.L. alerta a la comunidad comercial y financiera sobre la detección de cheques falsificados o apócrifos emitidos a nombre de la empresa.

Ante esta situación, se solicita extremar las precauciones y verificar cuidadosamente la autenticidad de cualquier cheque que invoque a SAUDA S.R.L. como librador. Ante dudas o sospechas, se recomienda no aceptar ni entregar fondos y realizar las consultas correspondientes por canales oficiales.