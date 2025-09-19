Presenta:

Mdz Show

Guaymallén

Guaymallén hizo vibrar a los mendocinos con Mood Primavera, un festival cargado de música y cultura

Desde la tarde el público pudo disfrutar de propuestas recreativas, feria de emprendedores, foodtrucks, streaming y grandes bandas en vivo.

Diego Quiroga

La estación más linda del año fue recibida con un mega evento realizado en el Predio de la Virgen. Foto: Maru Mena

El Predio de la Virgen, en Guaymallén, se vistió de fiesta para recibir al Mood Primavera, el gran evento que celebra la llegada de la estación y el Día del Estudiante. Por razones climáticas, la organización decidió adelantar la fecha realizándola este viernes 19 de septiembre, con los horarios previstos.

El predio de la Virgen recibió al Mood Primavera

Mood primavera espacio lleno
Guaymall&eacute;n festej&oacute; la primavera a lo grande.

La programación sobre el escenario principal comenzó a las 17 y se extenderá hasta la medianoche, con la presentación de Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Pasado Verde y Spaghetti Western, cuatro de las bandas locales más convocantes.

Mood Primavera gamers
El espacio gamer fue todo un suceso.

Además, el predio cuenta con un escenario alternativo, donde se realizaron competencias de rap, batallas de canciones, torneos de truco y campeonatos de videojuegos, con premios para los ganadores.

Mood primavera 2

La propuesta incluyó foodtrucks, feria de emprendedores, stands de servicios y un puesto de Salud Estudiantil para atención primaria. También estuvo presente la Tienda UNCUYO con productos oficiales y habrá espacios de entretenimiento y arte, incluyendo la presencia de un tatuador.

Recital Mood Primavera
La m&uacute;sica en vivo hizo vibrar a los mendocinos en Mood Primavera.

El evento incluyó transmisión en vivo vía streaming, conducida por estudiantes de la Federación Universitaria de Cuyo (FUCUYO), para que quienes no puedan asistir puedan seguirlo de manera online.

Mood primavera feria 2
Distintos puestos despertaron la curiosidad de los asistentes.

La organización estuvo a cargo de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y la Universidad Nacional de Cuyo, que trabajaron a contrarreloj para ofrecer la mejor celebración de la primavera.

