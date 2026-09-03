Llega el Festival de la Milanesa con entrada gratuita y más de 100 variedades: cuándo y dónde es

Vuelve a Buenos Aires un evento dedicado a una de las comidas más populares de los argentinos. Se trata del Festival de la Milanesa , que reunirá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades, entre opciones clásicas y propuestas de autor.

La cita es el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 12:00 a 20:00 horas, en el Hipódromo de Palermo. El evento, que cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, tiene entrada libre y gratuita, así que es un plan ideal para ir en familia o con amigos al aire libre.

Llega el Festival de la Milanesa a Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Ciudad

Durante los dos días el evento va a contar con más de 35 puestos y food trucks especializados, con más de 100 opciones para elegir: desde las preparaciones más tradicionales de bodegón hasta propuestas de autor y alta cocina.

Los cortes de carne disponibles que van a encontrar en el festival son:

Hay miles de formas de preparar las milanesas. En el festival se pueden conseguir napolitanas, a la parmigiana, con cobertura de fugazzeta, al estilo tex mex, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland, a la Suiza y otras opciones.

Además los puestos ofrecen guarniciones clásicas como papas fritas y fettuccini caseros para acompañar a las protagonistas del evento.

También hay variedad en el empanado. Se puede encontrar con panko, pan rallado casero de masa madre, pan de miga tostado, servidas en pan de campo, brioche o baguettin.

Otro punto clave del evento es que no es solo apto carnívoros. Hay milanesas fritas o al horno de pollo, pescado, seitán y gírgolas, además de alternativas pensadas especialmente para veganos y celíacos, para que nadie se quede afuera de la fiesta.