La planta ideal para sembrar en primavera y llenar el balcón de flores

La llegada del mes de septiembre es un gran momento para sembrar una planta que llena el balcón de flores. Una de ellas es la manzanilla , una aromática que es compacta, estética y muy funcional.

Con alturas que rondan los 30 a 40 centímetros, esta planta se adapta sin problemas a macetas medianas. Sus características flores no solo aportan frescura visual y un aroma suave, sino que también pueden cosecharse para preparar infusiones caseras.

Para sembrar, se recomienda enterrar las semillas a 1 cm de profundidad cubriéndolas con una capa fina de tierra.

También hay que asegurarse de que la maceta tenga al menos 20 cm de profundidad y perforaciones en la base para un drenaje eficiente.

La manzanilla necesita espacios bien iluminados con varias horas de sol directo . Durante los primeros días, el sustrato debe permanecer húmedo sin encharcar. Una vez establecida, tolera mejor la falta de agua que el exceso. Regar únicamente al notar la capa superior de la tierra seca.

La floración llegará en los meses cálidos. Para estimular el brote constante de nuevas flores, retirar aquellas que empiecen a marchitarse y revisar los tallos periódicamente para prevenir plagas como el pulgón.

Para la cosecha, recolectar los capullos cuando estén completamente abiertos. Dejarlos secar en un rincón fresco, ventilado y protegido de la luz directa. Una vez deshidratados, guardarlos en un frasco hermético para disfrutar de un té de manzanilla propio durante todo el año