Cómo impactó en el turismo el partido de Los Pumas contra los Wallabies

"Este fin de semana demuestra que no es necesario un feriado para generar movimiento turístico. Cuando tenemos una agenda atractiva, diversa y de calidad, la gente encuentra un motivo para viajar, quedarse y disfrutar Mendoza", afirmó la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa.

En ese sentido, la funcionaria resaltó que "cada visitante que llega por un recital, un partido o un congreso tiene la posibilidad de descubrir todo lo que Mendoza ofrece. Puede conocer una bodega, disfrutar nuestra gastronomía, recorrer un paisaje, alojarse, comprar productos mendocinos y, fundamentalmente, llevarse una experiencia que lo invita a regresar".

Además del partido de Los Pumas, y el de Gimnasia-Boca, durante el último fin de semana Mendoza fue escenario de eventos como el Fatboy Slim, que se presentó en el Club Hípico Mendoza, mientras que Kapanga lo hizo en el Auditorio Ángel Bustelo, y La Konga en el Arena Maipú. También se llevó a cabo del 7° Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, desarrollado en San Martín.

Según lo revelado por el Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur), durante el último fin de semana arribaron a la provincia 40.937 turistas, quienes realizaron un gasto promedio diario estimado de $108.261,23 per cápita.

Otros eventos, como los recitales de La Konga y Kapanga, también contribuyeron al movimiento turístico.

Así, dicho movimiento turístico le generó un ingreso económico de $8.863,78 millones.

Si se pone el foco en los eventos deportivos y shows, la convocatoria de éstos aportó 8.701 turistas adicionales en la zona urbana, lo que se tradujo en una inyección económica directa de $1.883,92 millones. El epicentro de la llegada de los visitantes fue el Gran Mendoza, donde el sábado se llevaron a cabo los partidos de Los Pumas con los Wallabies, y Gimnasia y Esgrima-Boca. Dicho día se registró una ocupación del 80%.

Los Pumas y los Wallabies protagonizaron un vibrante partido en Mendoza. Marcos García / MDZ

Según destacaron desde el Gobierno, ese nivel de ocupación representa un crecimiento de casi un 20% en comparación con los fines de semana "habituales de agosto".

Otro factor que desde el Emetur resaltan que puede haber influido es el hecho de que la temporada de nieve se haya extendido. Esto habría generado una afluencia de turistas nacionales e internacionales (especialmente provenientes desde Brasil).