Los Pumas jugaron un verdadero partidazo e igualaron ante los Wallabies en el Malvinas Argentinas

Luego de perder el pasado sábado en Jujuy, Los Pumas empataron 28-28 frente a los Wallabies en el Malvinas Argentinas de Mendoza , en lo que fue su último partido como local en el año. Cabe resaltar que el equipo conducido por Felipe Contempomi contó con tres mendocinos entre los 23 convocados: Rodrigo Isgró -quien por primera vez fue titular-, Gonzalo Bertranou y Facundo Cardozo, quien hizo su debut absoluto.

Cuando todavía no transcurría un minuto de juego, un error de Daugunu se equivocó al recepcionar la patada de salida, perdió el control de la guinda (nocon) y le otorgó a Los Pumas el primer Scrum, muy cerca de la zona de anotación. Sin embargo, la buena defensa australiana le impidió a los argentinos abrir el marcador.

El primer try llegaría a los 20', cuando Harry Wilson -capitán australiano- inauguró el tanteador. Luego, Lonergan concretaría la conversión para que los Wallabies se adelanten 7-0.

Una serie de errores en el manejo por parte de los argentinos le daban la iniciativa a los australianos, que nuevamente anotarían a los 28', esta vez por intermedio de Max Jorgensen, que se zambulló en el ingoal. Nuevamente Lonergan acertaría la patada para estirar el marcador y decretar el 14-0 parcial.

Heridos en su amor propio, Los Pumas empujaron y llegaron al descuento a los 36' gracias a un try de Pablo Matera. Tras la conversión de Santiago Carreras, el tanteador se recortaría a 14-7.

Y apenas dos minutos después, Ignacio Mendy anotaba el segundo try argentino para que la igualdad quede al alcance. Carrearas concretó su conversión y Los Pumas llegaron al empate con el que se fueron al descanso.

Gran segundo tiempo de Los Pumas

Ya en la segunda mitad, Australia nuevamente se pondría en ventaja: a los 7' del complemento Fraser McReight vulneró a la defensa argentina. Donaldson anotaría luego para estirar la ventaja 21-14. Los Pumas nuevamente tendrían que remar.

Los Pumas y los Wallabies protagonizaron un gran partido en Mendoza. Marcos García / MDZ

Con la tozudez que los caracteriza, los jugadores albicelestes presionaron a los Wallabies y rápidamente volverían a poner tablas en el marcador: a los 15' de la segunda mitad Ignacio “Coco” Ruiz anotó un try para que luego Carreras acierte su conversión. 21-21 y a volver a empezar.

Envalentonados, Los Pumas fueron por más y a los 24', luego de insistir varias veces, lograrían finalmente ponerse en ventaja. Matera fue el encargado de anotar el try, y Carreras de anotar una nueva conversión para que Argentina mande 28-21.

¡CLARO, PABLO! Matera y toda su potencia, para firmar su segundo try frente a los Wallabies.



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Apenas tuvieron que pasar cinco minutos para que los Wallabies lleguen a la igualdad. En su afán de evitar un try, Carreras cometió una falta que derivó en un try penal con el que los australianos llegaron al 28-28. Además, el argentino recibió la amarilla.

Pese a la insistencia de ambos conjuntos, el marcador ya no se movería: Los Pumas, que afrontaron los últimos minutos con dos hombres menos, empataron en su último juego en tierras argentinas.

Cabe resaltar que, a poco del final, el mendocino Facundo Cardozo hizo su debut absoluto con la camiseta del seleccionado nacional.

Facundo Cardozo y sus primeros minutos con la camiseta de #LosPumas.



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Cabe resaltar que se trató del decimoquinto partido de Los Pumas en Mendoza. Con la igualdad de este sábado ante Australia, el saldo quedó con siete triuynfos, dos empates y seis derrotas.