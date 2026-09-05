"Justicia por Fede": la emotiva remera con la que Los Pumas recordaron a Federico Martín Aramburú

"Justicia por Fede", rezaba la remera negra con la que Los Pumas salieron este sábado por la tarde al terreno del Malvinas Argentinas a realizar los ejercicios precompetitivos antes de disputar el segundo test match ante los los Wallabies. La indumentaria con la que salió el seleccionado argentino de rugby hacía referencia a uno de los capítulos más tristes de los últimos años: el asesinato de Federico Martín Aramburú (42), integrante del plantel que obtuvo el tercer puesto en el Mundial 2007.

Cabe destacar que el juicio por la muerte del ex Puma, ocurrido en París en 2022, comenzará el próximo lunes en el Tribunal de lo Penal de París. Se espera que el proceso se extienda hasta el 25 de septiembre. En ese marco, tanto la Selección argentina como distintos equipos de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) decidieron reclamar justicia por Aramburú.

En paralelo, desde las redes oficiales de la Los Pumas también recordaron a Araburú: "Los Pumas se unen al pedido de justicia por Federico Martín Aramburu (PUMA N° 623). Junto a su familia, manteniendo viva su memoria y su legado. Hoy y siempre, todo el rugby argentino está unido por Fede", reza el posteo.

El 19 de marzo de 2022, Aramburú se encontraba cenando junto a su amigo, y exjugador neozelandés, Shaun Hegarty, en el restaurante Mabuillon, ubicado en pleno bulevar de Saint-Germain de París. Allí, también se encontraban Loïk Le Priol , quien estaba acompañado de su pareja, y Romain Bouvier. Tanto Le Priol como Bouvier luego serían identificados como activistas de la extrema derecha.

En un momento, los dos militantes de extrema derecha comenzaron a increpar a una persona con insultos racistas y xenófobos. Inmediatamente, Aramburú y Hegarty intervinieron y la situación se salió de control.

Dentro del restaurante se desató una salvaje pelea. Los empleados de seguridad del establecimiento intervinieron, por lo que el enfrentamiento continuó afuera. Como consecuencia, Aramburú terminó tendido en el piso. Los rugbiers volvieron al hotel y en un momento, fueron abordados por una camioneta jeep en la que viajaban Le Priol y Bouvier.

Bouvier disparó cuatro veces contra el argentino y Le Priol, seis, de los cuales tres impactaron en la espalda del rugbier. Tras el ataque, ambos se dieron a la fuga. Le Priol fue detenido unos días después en Hungría, cuando se preparaba para viajar a Ucrania. Mientras que Bouvier, fue aprehendido en la localidad de Sarthe.

Quién era Federico Aramburú

Nacido en La Plata el 20 de enero de 1980, se formó como jugador de rugby en el Club Atlético San Isidro y fue convocado por primera vez al seleccionado argentino en abril de 2004. En total, disputó 22 partidos con la albiceleste, entre ellos dos en el Mundial 2007.

Federico Martín Aramburú formó parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el mundial de 2007. X

Además, Aramburú, quien se desempeñaba como wing o centro, jugó en los clubes Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) y Dax (2008-2010). Luego, jugó en el Glasgow Warriors escocés y regresó al CASI en 2012. Tras su retiro, trabajó en su agencia de viajes especializada en traer fanáticos a los grandes torneos de rugby.