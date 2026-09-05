Los Pumas buscarán su revancha ante Australia en el Malvinas Argentinas: hora y cómo ver en vivo

Los Pumas tratarán de reponerse de la reciente derrota frente a los Wallabies y volverán a enfrentarlos en un nuevo test match esta tarde en Mendoza.

Los Pumas se enfrentarán esta tarde con Australia, con el objetivo de recuperarse luego de la derrota sufrida el fin de semana pasado. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza a partir de las 18 horas, se podrá ver a través de ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje del neozelandés James Dolman.

Argentina está teniendo un muy flojo 2026, que comenzó con una discreta actuación como local en el Nations Championship, donde cayó con Inglaterra y Escocia, mientras que solo pudieron derrotar a Gales. Unas semanas después, el combinado nacional cayó en un apretado encuentro frente a Sudáfrica, el vigente bicampeón del mundo.

¡Los 23 para nuestro último partido en Argentina! ¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/IWt4b07L7Y — Los Pumas (@lospumas) September 3, 2026 La última presentación de Los Pumas fue justamente el sábado pasado, cuando perdieron 27-21 frente a los Wallabies, en un test match donde estuvieron muy cerca de concretar la remontada. Este año es clave para el equipo dirigido por Felipe Contepomi, ya que sirve para comenzar a definir los nombres de los jugadores que irán al Mundial 2027 que se disputará justamente en Australia.

Las alineaciones de Los Pumas y los Wallabies Argentina: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler.

Australia: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry.