El sentido mensaje para los mendocinos de uno de los referentes de Los Pumas: "Te miman"

Con una expectativa que sigue en aumento en la provincia, Los Pumas ajustan detalles para el compromiso ante su par de Australia , válido por la ventana internacional de este año , que se disputará este sábado desde las 18 en el estadio Malvinas Argentinas .

Luego del tradicional Captain’s run, que se realizó este viernes por la mañana en el estadio provincial, el centro argentino Lucio Cinti habló con MDZ Radio FM 105.5 y palpitó el choque ante Wallabies : “Va ser un partido muy difícil como el anterior. Veremos de poder arreglar o mejorar lo que hicimos el partido pasado”.

Sobre el encuentro disputado en Jujuy , también ante los oceánicos, el jugador remarcó que “ellos se hicieron fuertes en el contacto y nosotros tuvimos muchos errores. Tenemos que corregir, arreglar eso, esas imprecisiones que tuvimos y tratar de hacer lo que entrenamos.”

El jugador del Saracens de Inglaterra también hizo referencia a la presencia del seleccionado en Mendoza : “Es algo muy lindo poder llevar el rugby a las distintas partes del país. Ves cómo te tratan, cómo te miman”.

“La verdad que siempre que jugamos en el interior, disfrutamos muchísimo. También es muy lindo ver a los chicos de cada provincia, con su gente, y cómo lo disfrutan, lo felices que están”, agregó.

De cara al encuentro de este sábado, Cinti admitió que espera un Malvinas Argentinas explotado: “Sería algo increíble. Se siente mucho cuando la gente viene y apoya, es algo que nos hace muy bien y lo valoramos mucho también. Ojalá que sea una fiesta”.

Los Pumas, con cuatro mendocinos

En relación al choque de este sábado ante Australia, el head coach Felipe Contepomi confirmó la formación titular y los jugadores convocados, en donde figuran tres de los cuatro mendocinos elegidos para este último partido de la ventana internacional.

Rodrigo Isgró, Gonzalo Bertranou, Rodrigo Martínez y Rodrigo Cardozo, los representantes mendocinos en Los Pumas.

Para jugar ante Wallabies, el entrenador eligió a Rodrigo Isgró en la formación titular, mientras que Gonzalo Bertranou y Rodrigo Cardozo, quien podría tener su debut absoluto, ocuparán un lugar en el banco de suplentes. Por su parte, Rodrigo Martínez no fue convocado.

Los XV que conformarán la alineación inicial serán Wenger, Ruiz, Delgado; Elías, Molina; Matera (c), Petti, Moro; Benítez Cruz, Roger; Mendy, Sánchez Valarolo, Cinti, Isgró y S. Carreras.