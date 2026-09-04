Los Pumas visitaron una conocida Bodega antes de su gran encuentro con Australia

A pocos días de enfrentar al seleccionado de Australia en Mendoza, Los Pumas visitaron Bodega Trapiche, en una experiencia que conectó dos historias unidas por la pasión, la curiosidad y el espíritu de exploración: la de quienes llevan su pasión por nuevos desafíos más allá de las fronteras, y la de una bodega que lleva más de 140 años explorando nuevas formas de hacer vino.

Los jugadores y el cuerpo técnico disfrutaron de una visita guiada por los emblemáticos viñedos e instalaciones de la bodega en Maipú, a tan solo 20 km de la ciudad de Mendoza, descubriendo de primera mano una propuesta turística de excelencia internacional que combina historia, innovación vitivinícola y la más alta gastronomía.

La visita reunió a dos referentes argentinos que, desde ámbitos diferentes, comparten una misma forma de enfrentar los desafíos. Los Pumas han construido su identidad a partir del esfuerzo, la pasión, la resiliencia y el orgullo de representar al país. Trapiche, por su parte, entiende el vino como una invitación permanente a explorar: a hacerse preguntas, buscar nuevas posibilidades y descubrir todo lo que todavía queda por recorrer.

Desde sus orígenes en 1883, Trapiche ha sido parte de la evolución del vino argentino. Una historia marcada por la curiosidad y la búsqueda constante de nuevos caminos: desde los viñedos de Mendoza hasta los paisajes del sur y la costa atlántica, explorando distintos terroirs, climas y formas de hacer vino. Hoy, esa vocación se traduce en un portafolio que invita a descubrir la diversidad de Argentina y que lleva sus vinos a más de 80 países.

"Recibir a Los Pumas en nuestra casa tiene un significado muy especial porque sentimos que compartimos muchos de los valores que construyeron nuestras historias. La pasión por lo que hacemos, la resiliencia para superar los momentos difíciles y, sobre todo, la convicción de que siempre hay un nuevo desafío por delante. Trapiche lleva más de 140 años explorando, innovando y abriendo nuevos caminos para el vino argentino, pero siempre con un profundo respeto por nuestro legado y nuestra tradición. Los Pumas representan ese mismo espíritu cada vez que salen a la cancha a representar a la Argentina en el mundo."

Pumas, camaderia y bodegas. Foto: UAR.

Durante el recorrido, el plantel conoció distintos momentos de la elaboración de los vinos de la bodega, estuvo en sus espacios históricos y compartió una experiencia de gastronomía y hospitalidad mendocina en un clima de camaradería, a pocos días de un nuevo desafío deportivo.

Con la visita de Los Pumas, Trapiche continúa fortaleciendo su vínculo con referentes que representan a la Argentina en el mundo y reafirma una filosofía que la acompaña desde hace más de 140 años: honrar la tradición no significa quedarse en el pasado, sino convertir ese legado en el punto de partida para seguir explorando nuevos caminos.