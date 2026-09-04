Los Pumas en Mendoza: a qué hora abren las puertas, dónde estacionar y todo lo que hay que saber

Los Pumas enfrentarán este sábado a Australia en el Estadio Malvinas Argentinas , en una jornada que tendrá además otro partido de gran convocatoria en las inmediaciones: Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Boca Juniors en el Víctor Antonio Legrotaglie.

Ante la cantidad de público prevista, las autoridades recomendaron llegar con anticipación y organizar el traslado antes de salir . La concentración de espectadores también tendrá impacto en la circulación por el Parque General San Martín.

Las puertas del Malvinas Argentinas abrirán a las 15, por lo que aquellos que vayan a presenciar el encuentro podrán acercarse con tiempo para evitar las demoras que podrían generarse en los accesos.

La previa del encuentro contará con un Fan Fest para quienes lleguen con anticipación. Además, los espectadores podrán ingresar al estadio con equipo de mate. Para quienes concurran en vehículo, habrá una alternativa de estacionamiento frente al Ecoparque. La playa será administrada por la Unión de Rugby de Cuyo y el ingreso se realizará por avenida San Francisco de Asís.

Por la cantidad de personas que se movilizarán hacia el Parque, se recomienda no esperar hasta el horario del partido para buscar estacionamiento.

Un sábado con movimiento especial en el Parque

El partido de Los Pumas coincidirá con el encuentro entre Gimnasia y Boca, por lo que se espera una circulación extraordinaria en la zona. Quienes no concurran a ninguno de los eventos y necesiten atravesar el Parque también deberán contemplar posibles demoras y modificaciones en la circulación. La recomendación oficial es respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito y evitar detenerse en lugares que puedan bloquear los accesos.

Clave para los simpatizantes: llegar temprano, tener definido el lugar de estacionamiento y evitar circular por la zona sin necesidad durante los horarios de ingreso y salida de los espectadores.