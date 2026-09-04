Más de 800 efectivos de seguridad participarán del megaoperativo este sábado en el Parque

Este sábado, Mendoza recibirá una intensa jornada deportiva con los partidos entre Gimnasia y Boca en el estadio Víctor Legrotaglie y Los Pumas frente a los Wallabies desde las 18 en el Estadio Malvinas Argentinas. Es por ello que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza desplegará un importante operativo que contará con la presencia de 450 policías en el Parque General San Martín y sus adyacencias.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que el dispositivo fue planificado para garantizar el normal desarrollo de ambos eventos y acompañar a quienes concurran. “El objetivo es que ambas jornadas se desarrollen con normalidad y que quienes concurran puedan disfrutar de los espectáculos con tranquilidad”, explicó.

En el estadio Víctor Legrotaglie habrá 200 efectivos policiales y 160 personas de seguridad privada. En tanto, para el partido de Los Pumas se dispondrán 100 policías y 200 agentes de seguridad privada.

Además, otros 150 efectivos estarán distribuidos en el Parque General San Martín y la Quinta Sección, con tareas destinadas al ordenamiento del tránsito, la prevención y el cuidado de las personas que circulen por la zona.

En el caso del encuentro entre el Lobo y el Xeneize, las puertas del estadio Víctor Legrotaglie se abrirán a las 14.30, dos horas antes del inicio del partido. Desde Seguridad recomendaron al público concurrir con anticipación, debido a la importante cantidad de personas que asistirán y al movimiento vehicular que se espera en todo el Parque General San Martín.

Habrá una fuerte presencia policial en el operativo de seguridad de este sábado.

El funcionario remarcó la importancia de evitar llegar sobre la hora para facilitar el ingreso y los controles previstos. “El mendocino muchas veces está acostumbrado a llegar sobre la hora y ahí empiezan los apuros. Por eso pedimos que vayan temprano. Va a haber mucha gente y mucho movimiento de vehículos”, sostuvo Amat.

Durante el ingreso se realizarán requisas y controles preventivos exhaustivos, con especial atención sobre aquellos elementos que puedan representar un riesgo para el público o ser utilizados para agredir o arrojar al campo de juego.

No estará permitido ingresar con elementos contundentes, palos, encendedores ni otros objetos que puedan ser utilizados de manera indebida. En las plateas estará permitido el mate, mientras que no se permitirá el ingreso de botellas grandes de agua ni de otros elementos que puedan generar riesgos.