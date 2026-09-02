Preventores y policías realizaron un operativo en la zona del Hospital Central: cinco detenidos
De manera coordinada, Preventores y personal de la Estación Policial Operativa Área 1 realizaron un operativo en las inmediaciones del Hospital Central en donde cinco personas fueron detenidas.
Preventores de la Coordinación de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mendoza y efectivos de las Estación Policial Operativa Área 1 llevaron adelante un operativo de prevención y seguridad en los alrededores del Hospital Central, con el objetivo de reforzar los controles y brindar mayor tranquilidad a vecinos y personas que transitan diariamente por este sector.
El procedimiento se desarrolló en el sector comprendido por las calles Federico Moreno, Alem, Vicente López y Salta. Además, como parte del despliegue preventivo, se realizó el cierre del túnel que pasa por debajo de la Costanera y conecta con el sector de la Terminal de Ómnibus, reforzando el control de uno de los puntos de circulación y acceso a la zona.
La intervención se realizó a partir de los reiterados avisos recibidos a través del sistema Ojos en Alerta, mediante los cuales vecinos de la zona alertaron sobre situaciones sospechosas en la zona y diferentes circunstancias que generan temor o inseguridad entre quienes circulan habitualmente por el lugar.
Cinco detenidos tras el operativo
Como resultado, se controló a 52 personas y fueron detenidas cinco, cuatro hombres y una mujer. De acuerdo con la información obtenida durante los procedimientos, cuatro de las cinco personas detenidas registraban medidas pendientes con la Justicia.
Este tipo de operativos forman parte de las acciones de prevención y presencia territorial que se llevan adelante en distintos sectores de la Ciudad, atendiendo especialmente los avisos y reclamos que realizan los vecinos mediante los canales municipales.