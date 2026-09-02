Preventores y policías realizaron un operativo en la zona del Hospital Central: cinco detenidos

De manera coordinada, Preventores y personal de la Estación Policial Operativa Área 1 realizaron un operativo en las inmediaciones del Hospital Central en donde cinco personas fueron detenidas.

Preventores de la Coordinación de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mendoza y efectivos de las Estación Policial Operativa Área 1 llevaron adelante un operativo de prevención y seguridad en los alrededores del Hospital Central, con el objetivo de reforzar los controles y brindar mayor tranquilidad a vecinos y personas que transitan diariamente por este sector.

El procedimiento se desarrolló en el sector comprendido por las calles Federico Moreno, Alem, Vicente López y Salta. Además, como parte del despliegue preventivo, se realizó el cierre del túnel que pasa por debajo de la Costanera y conecta con el sector de la Terminal de Ómnibus, reforzando el control de uno de los puntos de circulación y acceso a la zona.

La intervención se realizó a partir de los reiterados avisos recibidos a través del sistema Ojos en Alerta, mediante los cuales vecinos de la zona alertaron sobre situaciones sospechosas en la zona y diferentes circunstancias que generan temor o inseguridad entre quienes circulan habitualmente por el lugar.

El operativo se desarrolló en las inmediaciones del Hospital Central ALF PONCE MERCADO / MDZ Cinco detenidos tras el operativo Como resultado, se controló a 52 personas y fueron detenidas cinco, cuatro hombres y una mujer. De acuerdo con la información obtenida durante los procedimientos, cuatro de las cinco personas detenidas registraban medidas pendientes con la Justicia.