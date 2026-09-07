De la flor al plato: la ruta para descubrir otra Mendoza durante septiembre

Antes de una copa de vino, un frasco de miel, una cucharada de dulce o un plato elaborado con productos regionales hay un momento que pocas veces forma parte de los recorridos turísticos: la floración . Durante algunas semanas, los almendros se cubren de blanco, los ciruelos y durazneros tiñen las fincas de tonos rosados y las abejas comienzan un trabajo decisivo para la futura cosecha. Es una transformación breve, determinada por los ciclos naturales, que permite observar el paisaje productivo de Mendoza en pleno despertar .

La propuesta “Paisajes con sabor a Mendoza en flor” convierte ese momento en una experiencia turística. Durante septiembre habrá caminatas entre frutales, visitas a familias productoras, picnics, degustaciones, talleres, recorridos por el piedemonte y hasta una jornada entre volcanes.

La novedad no está solamente en fotografiar árboles florecidos. El programa propone descubrir qué sucede antes de que los alimentos lleguen a la mesa: cómo se cuida una finca, qué función cumplen el agua y la polinización, quiénes sostienen la producción y de qué manera los sabores mendocinos están ligados a un territorio.

En una provincia fuertemente asociada con las bodegas y la Cordillera, la floración permite dirigir la mirada hacia otros protagonistas. Aparecen las chacras familiares, las acequias, los montes frutales, los olivares centenarios, las huertas y los pequeños emprendimientos que elaboran quesos, dulces, miel, aceite y productos artesanales.

En Maipú , por ejemplo, la experiencia "Del brote al fruto" recorre una finca agroecológica para mostrar el ciclo productivo desde la floración hasta la cocina. La caminata atraviesa frutales, huertas y sectores habitados por animales rescatados antes de terminar con un menú de tres pasos inspirado en la semilla, la flor y el fruto.

En ese mismo departamento, "Camino de frutales en Chachingo" abre las puertas de una finca familiar con ciruelos, durazneros, damascos, perales, manzanos, higueras y olivares. El recorrido termina en una fábrica artesanal de quesos, con una degustación que permite unir aquello que se observa en el campo con lo que finalmente llega a la mesa.

Una perspectiva similar ofrece "Perfume de membrillo en flor", en Lavalle. Allí, el membrillo -uno de los frutos más ligados a la tradición cuyana- sirve como punto de partida para recorrer plantas aromáticas y medicinales, una huerta, animales de granja y frutales cultivados sin agroquímicos. La experiencia concluye entre vinos naturales y productos elaborados en la finca.

Las familias también forman parte del paisaje

Uno de los mayores valores turísticos del programa es que el territorio no aparece como una escenografía vacía. Las historias de quienes viven y trabajan allí forman parte de cada recorrido.

En General Alvear, "Vesna en Babushka" se desarrolla en una finca con alrededor de 100 años de historia y cinco generaciones de una misma familia. Durazneros, damascos, ciruelos, viñas y membrillos permiten explicar cómo la flor se transforma luego en frutas, jugos y mermeladas. Las abejas, la miel y una merienda con sabores naturales completan la visita.

También en Alvear, el "Paseo por los olivos del sur" recupera la historia de ejemplares centenarios relacionados con los primeros pobladores de Bowen. El itinerario atraviesa olivares, huerta y granja familiar antes de ingresar a la fábrica donde se obtiene el aceite.

En San Rafael, Raíces de Cañada Seca propone leer el paisaje a través de sus chacras, acequias, árboles, monte nativo y viviendas antiguas. La gastronomía funciona como cierre de ese relato: tarta de manzana, torta de membrillo, pan casero, productos artesanales y cerveza elaborada en la zona.

El turismo rural encuentra aquí una de sus expresiones más completas. No se trata únicamente de visitar un establecimiento, sino de comprender cómo el agua, el clima, la biodiversidad y el trabajo familiar construyeron los oasis productivos mendocinos.

Foto: @patiobabushka

Del parque urbano a los volcanes

La iniciativa también amplía la idea de lo que puede considerarse un paisaje primaveral. No todas las experiencias transcurren entre frutales. En la Ciudad de Mendoza, una caminata por el Parque General San Martín permitirá interpretar cómo un territorio árido fue transformado en un oasis urbano. Otra salida llegará hasta la Reserva Natural Divisadero Largo para observar la vegetación nativa, la geología y el ambiente del piedemonte antes de regresar a la ciudad para compartir una propuesta gastronómica.

En Godoy Cruz, el Puesto El Damasco será el punto de partida de un sendero entre jarillas, cactáceas, coirones, molles y chañares. El recorrido permitirá conocer la falla geológica del Melocotón y antiguos puestos relacionados con la vida de los crianceros.

La experiencia más extensa se realizará en Malargüe. "La Ruta de los Volcanes" atravesará el Volcán Malacara y la Reserva Natural La Payunia durante una jornada completa, con interpretación geológica, flora nativa, cultura rural, desayuno regional y una vianda con sabores malargüinos.

De esta manera, la primavera mendocina puede observarse en ambientes muy diferentes: desde un jardín patrimonial o una finca en flor hasta el monte nativo y las planicies volcánicas del sur provincial.

Télam

Arte, patrimonio y cocina entre los árboles

El programa incorpora además experiencias que cruzan turismo, producción y cultura. En La Casa de los Arbolitos, en Maipú, los visitantes podrán recorrer una muestra, ingresar al taller de una artista y crear una obra utilizando tintes obtenidos de plantas y flores del lugar.

En Junín, Bodega Divendres combinará una caminata entre durazneros y ciruelos con arte, gastronomía y un picnic en sus jardines. En San Martín, La Tebaida abrirá sus espacios históricos para compartir un almuerzo entre árboles añosos, mientras que una casona centenaria recibirá a los visitantes con cocina regional y un taller de pan casero preparado con hierbas recolectadas en el jardín.

La floración deja así de ser solamente una postal. Se convierte en una manera de entrar en contacto con la historia, la producción y la vida cotidiana de Mendoza durante una estación que modifica aromas, colores y ritmos.

Agenda de septiembre: fechas, horarios y reservas

5 de septiembre | Divisando la naturaleza, Ciudad de Mendoza: salida a las 8.45 desde el corpóreo “Amo Mendoza”, en Plaza Independencia. Incluye traslado a Divisadero Largo, caminata guiada y comida en Caché Bistró. Duración: tres horas. Valor informado: $27.250. Entradas por EntradaWeb.

salida a las 8.45 desde el corpóreo “Amo Mendoza”, en Plaza Independencia. Incluye traslado a Divisadero Largo, caminata guiada y comida en Caché Bistró. Duración: tres horas. Valor informado: $27.250. Entradas por EntradaWeb. 18 o 19 de septiembre | Santa Rosa entre flores y sabores: la actividad será de 10.30 a 16 en Finca La Pabla e incluirá caminata entre frutales, interpretación del sistema de riego y propuesta gastronómica. Reservas: 2634555324 o 2634645118.

la actividad será de 10.30 a 16 en Finca La Pabla e incluirá caminata entre frutales, interpretación del sistema de riego y propuesta gastronómica. Reservas: 2634555324 o 2634645118. 19 de septiembre | Flor del fruto, San Martín: de 16 a 19 en Bodega Lancellotti. Caminata entre ciruelos, picnic, vermut y música. Valor: $15.000. Reservas mediante el Instagram de la bodega.

de 16 a 19 en Bodega Lancellotti. Caminata entre ciruelos, picnic, vermut y música. Valor: $15.000. Reservas mediante el Instagram de la bodega. 19 de septiembre | Primavera en La Tebaida, San Martín: de 13.30 a 16.30 en Restaurante María Paz. Recorrido por los jardines y picnic. Valor: $35.000. Reservas: 2634200227.

de 13.30 a 16.30 en Restaurante María Paz. Recorrido por los jardines y picnic. Valor: $35.000. Reservas: 2634200227. 19 de septiembre |Naturaleza para los sentidos, Ciudad de Mendoza: salida a las 10 desde los Portones del Parque General San Martín. Caminata de cuatro kilómetros y cierre gastronómico en Hábitat Parque. Valor: $10.000. Entradas por EntradaWeb.

salida a las 10 desde los Portones del Parque General San Martín. Caminata de cuatro kilómetros y cierre gastronómico en Hábitat Parque. Valor: $10.000. Entradas por EntradaWeb. 19, 20, 26 y 27 de septiembre | Del brote al fruto, Maipú: de 12.30 a 16.30 en Finca Clamar y Gen Cocina Consciente, Chachingo. Incluye recorrido agroecológico, almuerzo de tres pasos y maridaje. Valor: $35.000. Reservas: 2612456934.

de 12.30 a 16.30 en Finca Clamar y Gen Cocina Consciente, Chachingo. Incluye recorrido agroecológico, almuerzo de tres pasos y maridaje. Valor: $35.000. Reservas: 2612456934. 19 o 26 de septiembre | Guaymallén florece: de 8.30 a 14.30, con salida desde la Municipalidad de Guaymallén. El circuito recorrerá el Cinturón Verde, un atelier, una productora de miel y fincas de camote y frambuesas. Consultas: [email protected].

de 8.30 a 14.30, con salida desde la Municipalidad de Guaymallén. El circuito recorrerá el Cinturón Verde, un atelier, una productora de miel y fincas de camote y frambuesas. Consultas: [email protected]. 26 de septiembre | Descubriendo el piedemonte de Godoy Cruz: encuentro a las 9.30 en el Informador Turístico de Plaza Godoy Cruz. Incluye traslado, caminata hasta el Puesto El Damasco y almuerzo regional. Duración estimada: entre cuatro y cinco horas. Valor: $32.000. Requiere inscripción previa mediante formulario.

encuentro a las 9.30 en el Informador Turístico de Plaza Godoy Cruz. Incluye traslado, caminata hasta el Puesto El Damasco y almuerzo regional. Duración estimada: entre cuatro y cinco horas. Valor: $32.000. Requiere inscripción previa mediante formulario. 26 de septiembre | Los frutales de Divendres, Junín: comienza a las 12.30 en Bodega Divendres, a cinco kilómetros de la ciudad de Junín. Incluye caminata, arte y picnic. Valor: $40.000. Reservas: 2634660827.

comienza a las 12.30 en Bodega Divendres, a cinco kilómetros de la ciudad de Junín. Incluye caminata, arte y picnic. Valor: $40.000. Reservas: 2634660827. 27 de septiembre |Almuerzo mendocino y manos a la masa, San Martín: desde las 12.30 en el predio El Patio. Almuerzo: $39.000; taller de pan y mediatarde: $22.000; jornada completa: $55.000. Reservas: 2634378544.

Experiencias disponibles durante el mes

Ruta de los Volcanes, Malargüe: salidas disponibles hasta el 28 de septiembre, a las 7.30 desde Malargüe. El regreso está previsto entre las 20 y las 20.30. Incluye Volcán Malacara, La Payunia, desayuno y vianda. Valor: $95.000.

salidas disponibles hasta el 28 de septiembre, a las 7.30 desde Malargüe. El regreso está previsto entre las 20 y las 20.30. Incluye Volcán Malacara, La Payunia, desayuno y vianda. Valor: $95.000. Raíces de Cañada Seca, San Rafael: disponible hasta el 30 de septiembre, de 13 a 15. Valor: $10.000 por adulto. Reservas: 2604695229 o 2604026597.

disponible hasta el 30 de septiembre, de 13 a 15. Valor: $10.000 por adulto. Reservas: 2604695229 o 2604026597. Paseo por los olivos del sur, General Alvear: durante septiembre, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 15.30 a 19.30; domingos de 9 a 12.30. La visita es gratuita y no requiere reserva.

durante septiembre, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 15.30 a 19.30; domingos de 9 a 12.30. La visita es gratuita y no requiere reserva. Vesna en Babushka, General Alvear: de lunes a domingo, entre las 12 y las 18, únicamente con reserva. La merienda y el recorrido son arancelados. Consultas: 2625662586.

de lunes a domingo, entre las 12 y las 18, únicamente con reserva. La merienda y el recorrido son arancelados. Consultas: 2625662586. Café y flores, San Martín: paseo gratuito por el centro, el Paseo de la Patria y la Plazoleta Sarmiento. El horario debe coordinarse con Café de la Patria al +54 9 2634 613050. Las consumiciones se abonan por separado.

paseo gratuito por el centro, el Paseo de la Patria y la Plazoleta Sarmiento. El horario debe coordinarse con Café de la Patria al +54 9 2634 613050. Las consumiciones se abonan por separado. Perfume de membrillo en flor, Lavalle: de miércoles a sábado, con turnos a las 11 y a las 16 en Finca Cosmos. Actividad arancelada. Reservas: 2617039249.

de miércoles a sábado, con turnos a las 11 y a las 16 en Finca Cosmos. Actividad arancelada. Reservas: 2617039249. Camino de frutales en Chachingo, Maipú: de lunes a sábado, entre las 10 y las 18, en Qualtaye. La visita y degustación cuestan $10.000. Reservas: 2617459658.

de lunes a sábado, entre las 10 y las 18, en Qualtaye. La visita y degustación cuestan $10.000. Reservas: 2617459658. Lunlunta Natural, Maipú: de lunes a sábado, de 9 a 19, en la finca de la Familia Juricich. La visita es gratuita, dura 90 minutos y requiere reserva al 2616645754.

de lunes a sábado, de 9 a 19, en la finca de la Familia Juricich. La visita es gratuita, dura 90 minutos y requiere reserva al 2616645754. La Casa de los Arbolitos, Maipú: de martes a viernes, con turnos informados a las 10 y a las 16. La actividad requiere reserva con 48 horas de anticipación y admite hasta 12 personas. Consultas: 2615463842.

de martes a viernes, con turnos informados a las 10 y a las 16. La actividad requiere reserva con 48 horas de anticipación y admite hasta 12 personas. Consultas: 2615463842. Ruta de frutales, viñedos y aromas en flor, San Rafael: disponible de lunes a sábado, con reserva en cada establecimiento. El circuito une Huerta en tu Casa, Quinchos de Ortubia y Bodega Iaccarini, utilizando vehículo propio. Los valores informados son $10.000, $40.000 y $35.000, respectivamente.

En todos los casos conviene confirmar disponibilidad y precios antes de viajar, ya que muchas de las actividades son al aire libre y dependen de las condiciones del tiempo. Además, varias experiencias trabajan con grupos reducidos y reserva anticipada.