Cuál es la estrategia de Alfredo Cornejo para aliviar la situación de los morosos en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes una serie de medidas para facilitar la refinanciación de créditos de una porción de las 271.000 personas que se encuentran en situación de mora en Mendoza.

En un acto que contó con el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, la Provincia otorgará beneficios impositivos para quienes accedan a planes de refinanciación (tanto de morosos como también cumplidores) a pesar que el mandatario remarcó, como lo ha hecho el gobierno de Javier Milei que la solución de fondo debe darse entre los bancos y sus clientes porque "es un problema entre privados".

Puntualmente, el Gobierno Provincial acompañará a los planes de refinanciación que lanzó el Banco Nación para mendocinos, con alivios en el impuesto a los Sellos (tasa al 0%) y también en excenciones de pago de Ingresos Brutos.

Para Cornejo, el resto de los bancos "tienen que hacer su tarea para refinanciar y no perder a esos clientes", mientras que quienes tomaron los créditos "deben recurrir a las entidades para buscar alternativas de pago y refinanciaciones".

En ese sentido, destacó la propuesta que está llevando adelante el Banco Nación, a la que calificó como "bastante conveniente", y manifestó su expectativa de que el resto de las entidades financieras adopten mecanismos similares. "Hay una premura para hacerlo y de manera digital", sostuvo Cornejo.

Exención del Impuesto a los Sellos y de Ingresos Brutos

Uno de los principales beneficios anunciados por la Provincia será la aplicación de una tasa del 0% en el Impuesto a los Sellos para las operaciones de refinanciación.

Como mencionó el mandatario, el beneficio no estará limitado a quienes ya ingresaron en mora sino que alcanzará a los deudores que se encuentran al día pero que tomaron créditos a tasas más altas y puedan acceder ahora a una refinanciación con mejores condiciones.

"Estamos otorgando Tasa 0 al Impuesto al Sellado de todas las refinanciaciones, no solo de los que entraron en mora sino también de los cumplidores y que tomaron a tasas más altas", explicó Cornejo.

El Gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman. Prensa Gobierno

Además de la exención del Impuesto a los Sellos, Cornejo anticipó que Mendoza aplicará una reducción de Ingresos Brutos "de manera excepcional" para las operaciones vinculadas a este plan de refinanciación.

El gobernador defendió la estructura tributaria provincial y comparó las alícuotas de Mendoza con las de otras provincias. "Quiero decir que la Provincia tiene una tasa del 6,5% y del 7%, entre otras, mientras que Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba tienen 9% de Ingresos Brutos", sostuvo y agregó: "Estamos igualmente dispuestos a bajarlos de forma excepcional para ese plan de refinanciación de morosos".

El mandatario dijo nuevamente que "si bien creemos que es un problema entre privados y que el sistema por sí solo debería intentar resolverlo, porque se han tomado créditos a tasas muy altas, la Provincia hará este aporte, que no es neutro y que tendrá impacto en nuestras arcas", afirmó.