Cornejo fue contundente sobre qué pasará con Milei en las próximas elecciones

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , se refirió este jueves al futuro político de Javier Milei y consideró que el actual presidente será reelegido en las elecciones de 2027 . El mandatario mendocino sostuvo que la sociedad argentina dio una señal en los comicios de octubre de 2025 y cuestionó la posibilidad de que el país cambie nuevamente de rumbo.

Cornejo realizó estas declaraciones durante su participación en la “Conversación con Gobernadores” , actividad desarrollada en el marco del Foro EEUU-Argentina sobre Minerales Críticos, que se llevó a cabo en el Hotel Alvear de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, el gobernador mendocino también analizó la situación de la minería, la necesidad de atraer inversiones y el rol que deberían asumir el Estado y las empresas en el desarrollo de infraestructura. Sobre la actividad minera, consideró que el triunfo electoral de Milei produjo modificaciones en la mirada de parte de la sociedad y definió ese proceso como “una batalla cultural”.

Consultado sobre la posibilidad de que Milei sea reelecto en 2027, Cornejo fue contundente y descartó tener dudas respecto de su pronóstico. “Yo no tengo duda, no tengo duda alguna de que la Argentina y su sistema político institucional no deben cambiar el rumbo. Sería muy peligroso cambiar ese rumbo”, afirmó.

El gobernador aclaró que no pretende presentarse como una autoridad capaz de anticipar el futuro. “No soy el oráculo, pero creo que sí, me dio una buena señal la sociedad en octubre del 2025”, sostuvo.

Cornejo respaldó el rumbo de Milei y anticipó qué espera para las elecciones de 2027. Gobierno de Mendoza.

En su análisis, Cornejo destacó especialmente el resultado de las elecciones intermedias de 2025 y señaló que el oficialismo logró imponerse en 16 provincias pese a un escenario que, según describió, estuvo marcado por una caída del consumo y del empleo.

“La sociedad argentina, por primera vez en 42 años de democracia, en una elección intermedia como fue la de octubre, en 16 provincias el Gobierno ganó”, sostuvo. Para Cornejo, ese resultado representa una señal que la dirigencia política debería interpretar.

“Por más que hay dificultades en el cambio de modelo, y que hay ganadores y perdedores en esta primera instancia, creo que sí reelige. Y hay una parte de los aliados que están dispuestos a poner el cuerpo en esa tarea”, afirmó sobre las elecciones de 2027.

El reclamo por consensos y el papel de la inversión privada

Más allá del escenario electoral, Cornejo planteó que la estabilidad del país requiere acuerdos de largo plazo entre los distintos sectores políticos. En ese sentido, afirmó que le cuesta ser optimista respecto de la posibilidad de que las elecciones no tengan influencia sobre la economía. “Me cuesta ser optimista y pensar que en Argentina no vayan a influir las elecciones”, expresó. A su vez, sostuvo que no habrá “estabilidad” hasta que los partidos alcancen “consensos básicos” que permitan establecer un rumbo sostenido en el tiempo.

El gobernador también vinculó esa necesidad de acuerdos con sectores considerados estratégicos para el crecimiento, entre ellos la minería y la energía. “El triunfo de Milei contribuyó al cambio cultural”, afirmó al analizar la evolución de la percepción social sobre la actividad minera, aunque consideró que en este sector el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tendrá un impacto limitado: “En minería no va a tener un gran impacto por el RIGI”.

En materia de infraestructura, Cornejo coincidió con el Gobierno nacional en que las empresas privadas tengan un papel central en el financiamiento de obras y proyectos. Al mismo tiempo, reclamó una mayor atención sobre las redes vial y ferroviaria. “El Gobierno nacional debe poner el foco en todos los temas viales y ferroviarios, para que con inversión privada, con un cheque inicial del Estado arranquen. Si nos demoramos mucho, alargamos el plazo”, sostuvo.