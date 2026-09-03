Cornejo destacó las ventajas que ofrece Mendoza en el Foro EE.UU.-Argentina sobre Minerales Críticos
El gobernador Alfredo Cornejo habló en la “Conversación con Gobernadores” y se refirió a las posibilidades que brinda Mendoza para desarrollar minería.
Este jueves, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó de la “Conversación con Gobernadores”, en el marco del Foro EE.UU.- Argentina sobre Minerales Críticos. El evento se realizó en el hotel Alvear de CABA y contó con la presencia de los mandatarios de Jujuy, Carlos Sadir, y San Juan, Marcelo Orrego.
En su intervención, Cornejo habló acerca del potencial minero argentino y como este necesita de dos condiciones centrales: estabilidad macroeconómica y provincias dispuestas a impulsar inversiones, agilizar procedimientos y ofrecer reglas claras.
Si bien reconoció que Argentina no ha sido un país “históricamente minero si se la compara con Chile o Perú”, afirmó que el cambio producido en el clima de negocios a nivel nacional y la creciente demanda internacional de minerales críticos como el cobre, generan una ventana de oportunidades “que la Argentina no puede perder”.
Cornejo destacó las ventajas competitivas de Mendoza
Cornejo también señaló que, aun cuando la minería metalífera se encuentra en una etapa de desarrollo reciente, Mendoza cuenta desde hace décadas con conocimiento, capacidades profesionales y empresas especializadas vinculadas con el sector.
El Gobernador manifestó que la provincia tiene una cultura minera desarrollada, y que cuenta con universidades, instituciones académicas, empresas proveedoras y recursos humanos altamente calificados.
El mandatario también destacó las obras de infraestructura en las que la provincia ha invertido y señaló su posición estratégica: “Contamos con el principal paso hacia los puertos del Pacífico, buena hotelería, servicios de calidad, transporte y una conectividad aérea cada vez mayor”, apuntó.
En esa línea, señaló que las obras necesarias como la mejora de caminos, el desarrollo ferroviario y el transporte eléctrico, “requieren financiamiento privado y también el compromiso del Estado nacional, no solamente de las provincias”.
Finalmente, resaltó que Mendoza cuenta con atributos centrales para que las empresas la elijan para invertir: “La provincia ofrece su contribución a la infraestructura básica que requieren los proyectos, baja presión impositiva, un buen clima de negocios, recursos humanos calificados y seguridad jurídica”.
El Foro EE.UU.-Argentina sobre Minerales Críticos fue organizado conjuntamente por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo de Negocios EE.UU.-Argentina, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El objetivo es fortalecer la cooperación bilateral y analizar mecanismos para desarrollar el potencial mineral argentino, atraer inversiones y construir cadenas de suministro seguras frente al crecimiento de la demanda global.