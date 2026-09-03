Cornejo destacó las ventajas que ofrece Mendoza en el Foro EE.UU.-Argentina sobre Minerales Críticos

El gobernador Alfredo Cornejo habló en la “Conversación con Gobernadores” y se refirió a las posibilidades que brinda Mendoza para desarrollar minería.

Este jueves, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó de la “Conversación con Gobernadores”, en el marco del Foro EE.UU.- Argentina sobre Minerales Críticos. El evento se realizó en el hotel Alvear de CABA y contó con la presencia de los mandatarios de Jujuy, Carlos Sadir, y San Juan, Marcelo Orrego.

En su intervención, Cornejo habló acerca del potencial minero argentino y como este necesita de dos condiciones centrales: estabilidad macroeconómica y provincias dispuestas a impulsar inversiones, agilizar procedimientos y ofrecer reglas claras.

Además de Cornejo, también estuvieron presentes los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y Jujuy, Carlos Sadir. Gobierno de Mendoza Si bien reconoció que Argentina no ha sido un país “históricamente minero si se la compara con Chile o Perú”, afirmó que el cambio producido en el clima de negocios a nivel nacional y la creciente demanda internacional de minerales críticos como el cobre, generan una ventana de oportunidades “que la Argentina no puede perder”.

Cornejo destacó las ventajas competitivas de Mendoza Cornejo también señaló que, aun cuando la minería metalífera se encuentra en una etapa de desarrollo reciente, Mendoza cuenta desde hace décadas con conocimiento, capacidades profesionales y empresas especializadas vinculadas con el sector.

El Gobernador manifestó que la provincia tiene una cultura minera desarrollada, y que cuenta con universidades, instituciones académicas, empresas proveedoras y recursos humanos altamente calificados.