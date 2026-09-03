Interna peronista: la espada de La Cámpora en la Legislatura bonaerense apuntó contra un ministro de Axel Kicillof

Como si fuese una novela de la tarde, la interna peronista sigue sumando capítulos . Esta vez el destinatario de los dardos kirchneristas fue el ministro de infraestructura Gabriel Katopodis por autorizar el aumento de la luz en la provincia. Las críticas al funcionario de Axel Kicillof vinieron de Facundo Tignanelli , el hombre fuerte de Máximo Kirchner en la Legislatura.

En un programa de streaming el referente de La Cámpora y presidente del bloque de diputados peronistas, Facundo Tignanelli , no dejó pasar el comentario del ministro de infraestructura y servicios públicos de Kicillof sobre el debate en el Senado Nacional para la designación de jueces en la Justicia Federal.

Gabriel Katopodis , que camina la provincia de Buenos Aires como sucesor de Kicillof , cuestionó la votación del Senado Nacional que avaló el pliego del juez Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña diciendo que estaba esperando “entender el criterio” de los legisladores, afirmando que “llamaba la atención” semejante nombramiento.

El reproche del ministro de Axel Kicillof a los senadores nacionales peronistas no cayó bien en las filas de La Cámpora . Fiel a su estilo, el referente de Máximo Kirchner afiló su lengua, no para engancharse en la discusión sobre las influencias de la designación de jueces federales, sino para sacudirle a Katopodis pegándole por elevación al gobernador donde más duele: en la gestión.

“Escuchaba al compañero Katopodis respecto de la votación del Senado decir ‘estamos esperando entender el criterio’. A veces a nosotros nos pasa que nos cuesta entender el criterio de cuando se decide aumentar la tarifa en la provincia por una resolución ministerial en forma más alta que las resoluciones nacionales. Es decir, la energía en la provincia de Buenos Aires se paga más cara que a nivel nacional”, lanzó sin rodeos Facundo Tignanelli .

El presidente del bloque de diputados oficialistas le recordó al ministro kicillofista que el kirchnerismo recuperó Vaca Muerta para que el costo de la energía sea accesible.

“Si recuperamos Vaca Muerta fue para que los argentinos y las argentinas paguen las tarifas en forma barata y para que la industria, en este caso bonaerense, se pueda desarrollar pagando una tarifa barata”, afirmó.

Y remató: “¿Cómo explicarle al electorado del Gran Buenos Aires que la luz que distribuyen las cooperativas y las empresas provinciales cuesta más cara que la ajustada por los entes reguladores nacionales?”.

La candidata es Cristina

Al ser consultado sobre si el peronismo debe enfocarse en construir un candidato tras la condena y posterior inhabilitación judicial que pesa sobre la exvicepresidenta para ejercer cargos públicos, Facundo Tignanelli respondió: “La candidata del peronismo es Cristina”.

“Después uno escucha a los compañeros del Frente Renovador y tienen voluntad de que Sergio Massa sea candidato a presidente. Los compañeros del MDF tienen la voluntad de que Axel Kicillof sea el candidato. Imagino también que los compañeros de Patria Grande tienen ganas que Juan Grabois sea candidato a presidente”, sostuvo el legislador camporista

Foto: Jose Luis Carut MDZ

Agregando: “Eso es en términos políticos; en términos jurídicos creo que el peronismo en su conjunto debe trabajar para romper la proscripción de Cristina. El principio rector dentro del peronismo, siempre es a quien el pueblo quiere votar; y si el pueblo quiere votar a Cristina el peronismo tiene que trabajar para que Cristina pueda ser votada. No para amoldarse a lo que el sistema propone; a través de un fallo que es completamente injusto, ridículo, inverosímil y amañado desde cualquier punto de vista”.

Asimismo, Facundo Tignanelli dijo: “Para tomar decisiones políticas los peronistas tratamos de hacerlo escuchando lo que plantea la gente; y el pueblo te pregunta por Cristina”, añadiendo que “es la que mejor mide. Cuando se pregunta Cristina versus Milei, hoy le está ganado a Milei. Esa es la tarea si es que en verdad le queremos ganar a Milei”.

Por otra parte, el referente de Máximo Kirchner en la Legislatura bonaerense sostuvo que todos los referentes del peronismo deben ir a hablar con la exvicepresidenta a San José 1111.

Guerra de posicionamientos pensando en el 2027

Detrás del pase de facturas por los aumentos en la luz en la provincia de Buenos Aires se esconde la verdadera batalla de la interna peronista: la conducción del PJ bonaerense, hoy en manos de Kicillof, y la construcción “del proyecto” nacional y bonaerense de cara al 2027.

Y en La Cámpora no están dispuestos a dejar pasar ningún exceso de protagonismo, de parte del kicillofismo - lo vimos está semana en el senado provincial -. Y mucho menos están dispuestos que, por más que sea un funcionario de primera línea como Katopodis, pretendan marcarle la cancha a legisladores nacionales que responden al líder de “La Orga”.