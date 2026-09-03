Sergio Massa confirma su deseo presidencial, Máximo Kirchner quiere ir por la Provincia y Axel Kicillof hace como si nada pasara

“Si Florencia Saintout hubiera sido funcionaria mía, duraba un segundo”, dijo, con resignación y algo de fastidio, un kicillofista “no alineado” que no entiende por qué motivo la actual funcionaria de Axel Kicillof se mantiene en su cargo a pesar de haber coreado la canción en donde La Cámpora le dice al gobernador que le presta “la mía” cuando rechazan cantar otra canción.

La imagen es lapidaria. Máximo Kirchner motivando a unos tres mil adherentes vivando en favor de Cristina Fernández de Kirchner este martes a la tarde por el cuarto aniversario del atentado que sufrió en su antiguo domicilio a que “de nuevo” canten el estribillo en el que “ si queres otra canción vení, te presto la mía ”. La mía, por supuesto, no es por la canción.

“Es una pavada eso… No hay que darle bola”, dicen en la Gobernación, cerca de Kicillof. Para ellos, “ siempre nos ven como recién llegados, pero al final seguimos ”. Están contentos por las recorridas de su equipo político en el Chaco, donde estuvieron acompañados por Jorge Capitanich, quien días después se reunió con la expresidenta para explicarle todo, y esta semana en La Pampa, con Sergio Ziliotto, uno de los que “mejor jugó en la noche que nos reunimos los gobernadores con Massa, Máximo y los presidentes de bloque”.

Así están las relaciones en el peronismo kirchnerista renovador. Saintout fue una de las que se vio efusivamente dispuesta a repetir el cántico anti-Axel. Pero el gobernador ni se inmuta. No echa a ninguno de los que hace que cada vez su gestión sea más desarticulada, con directores, secretarios y ministros que, como diría Eva Perón, “patean en contra”.

“Lo van a rayar hasta desflecarlo”, coincide alguien que participa de muchas peñas armadas en la provincia y el interior. “Pero el tipo no frena, sigue, no le importa nada”. Algunos lo comparan con Daniel Scioli, también un gobernador a quien nadie consideraba un peronista clásico ni tampoco kirchnerista. Como Kicillof, el kirchnerismo siempre lo consideraba un traidor.

Máximo Kirchner y su madre tienen diseñado un proyecto en el que lo primero es recuperar para su manejo la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros lo pusimos a Axel porque era uno de los nuestros. Lo eligió Cristina y la cagó”, dicen, sin miramientos. “Entonces, que ahora Máximo pretenda reemplazarlo no es una idea antojadiza”, sentenció un consultor, especialista en campañas que cree que el actual gobernador sucumbirá ante el vaciamiento que le hacen “por un lado la Jefa y por el otro Sergio Massa”.

Los movimientos de Sergio Massa y la resistencia en la Legislatura

El líder del Frente Renovador, quien revisó sus viejos discursos y ahora pidió la liberación de la expresidenta, fue propuesto como candidato a presidente por el diputado provincial Alexis Guerrera, alguien que no mueve un músculo para hacer política sin preguntarle al último candidato que tuvo Fuerza Patria.

La tensión entre los espacios vinculados a La Cámpora y el gobernador también se vivió, tal cual lo escribió José Luis Carut en MDZ, en la comisión de Salud del Senado bonaerense, donde a pesar de tener mayoría, los “oficialistas” rechazaron un proyecto que antes abrazaban con pasión: la creación de un sistema de fabricación de medicamentos provincial.

Aunque en la reunión con los intendentes de “La Liga” se mostró bastante proclive a cerrar la unidad de todos los espacios, y hasta pareció bajar el nivel de beligerancia con Kicillof, el diputado Kirchner hace política. Y para eso también tiene el acompañamiento de un aliado que sabe que ese sector no quiere tener un candidato presidencial propio y en cualquier momento lo pueden llamar. Massa ha activado más que nunca su carrera para que la “tercera sea la vencida”. En el Frente Renovador saben que si contienen al hijo de los dos presidentes buena parte de su trayecto quedará despejado. ¿Querrá llevarlo de candidato a gobernador? Ahí no son pocos los que dudan de esa variante.

La postura de los intendentes y el debate por las reelecciones

Uno de los intendentes de La Liga insiste en que “lo primero que debe tener el peronismo es un proyecto nacional. Basta de salvarse solo, o que cada uno mire como juega en función de la suya. En esta hay que ganarle sí o sí a Milei porque está destruyendo todo lo que hacemos en la Provincia, y no hablo de nosotros, los municipios, sino la industria y la producción de nuestra gente”.

Los intendentes quieren romper con una norma no escrita de la política moderna e imponer a uno de los propios como gobernador en 2027 Foto: X @Kicillofok

Si bien esta frase suele ser escuchada en otros dirigentes con más recorrido, sorprendió la contundencia de este intendente que parecía más atento a lo que pasaba en su metro cuadrado que en lo general. También fue tajante sobre las reelecciones, a las que calificó de “imprescindibles”, no para ganar una elección, sino para que la gente no tire la plata” porque “cuesta mucho forjar un buen administrador. Y más allá de nuestras particularidades, nosotros fuimos siempre muy cuidadosos con los recursos de los vecinos y ahora somos los únicos que estamos dando respuestas”.

Este jefe comunal mantiene diálogo abierto con todos los sectores. De hecho participó de las reuniones que tuvieron con Kicillof en la Gobernación y con Kirchner en Merlo, días atrás. “Lo que hicimos nosotros sirvió para movilizar a todo el resto. No nos encerramos en nuestros dogmas e inclusive entre nosotros no pensamos lo mismo en todo. Eso sí. No queremos que ninguna organización nos imponga un gobernador a dedo. El próximo gobernador debe ser uno de nosotros o quienes estuvieron en una intendencia”. Si llevan al extremo esta postura, Kirchner no correría en esta carrera.

El escenario electoral, las PASO y la situación de Cristina Kirchner

A diferencia de lo que se suponía hace un par de meses, “no hay ánimo de romper en ningún lado”, dijo. La posibilidad de una vuelta al poder los obliga a mantener la unidad y, tanto en esta charla como en otras virtuales con personas que estuvieron en San José 1111 los últimos días manifiestan que serán las PASO las que arrojarán un candidato presidencial y a la gobernación.

¿Y si el gobierno consigue las manos para suspenderlas? Nadie tiene una respuesta, o al menos los que pretendían que sucediera así advierten que tanto a nivel nacional como bonaerense el Partido Justicialista lo dominan los Kirchner. Ella a nivel nacional y él administrando el Congreso partidario, organismo encargado de avalar o rechazar las alianzas políticas del espacio.

¿Pueden cumplir con el deseo de Cristina candidata si van solo a una interna partidaria? Preguntó nuevamente este periodista al advertir el clamor de los amigos de Máximo y el silencio de otros que también participan en La Cámpora, fundamentalmente cerca de la mesa judicial. “Te lo digo por enésima vez. Ella no está en el padrón. No puede ser candidata”, sentenció un especialista electoral avalado por un reconocido apoderado que compartió esa afirmación, aunque conociendo el paño, consideró que para La Cámpora “ella es como el Cid Campeador”.