La reforma que Cornejo reclama para Argentina: impuestos, gasto público y coparticipación
El gobernador de Mendoza habló de los cambios necesarios para mejorar la competitividad y planteó modificaciones en el sistema impositivo y el gasto público.
El gobernador Alfredo Cornejo planteó este viernes que Argentina necesita una reforma fiscal profunda para mejorar su competitividad y avanzar hacia un crecimiento sostenido. Su propuesta incluye cambios en los impuestos, el gasto público, la distribución de recursos y la coparticipación.
Cornejo realizó estas declaraciones durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, donde participó del conversatorio “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”.
El planteo de Cornejo sobre la reforma fiscal
Al ser consultado sobre qué necesita Argentina para generar competitividad sostenida, el gobernador fue concreto: “Una reforma fiscal más profunda en materia impositiva, pero también en lo referido al gasto público, la distribución de los recursos y la coparticipación”.
La definición amplía el debate más allá de los cambios tributarios y pone en discusión la relación financiera entre la Nación y las provincias. Para Cornejo, la transformación debe acompañar la estabilidad macroeconómica y generar condiciones para sostener las inversiones.
Minería y crecimiento en Mendoza
El gobernador también destacó las oportunidades que se abren para Mendoza, especialmente en el desarrollo de la minería. “Hoy el clima es positivo para impulsar estas transformaciones. Hay una ventana de oportunidades y nosotros la estamos aprovechando para desarrollar la minería”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la estabilidad económica permite avanzar con proyectos productivos de largo plazo. Además, destacó algunas reformas impulsadas en Mendoza, como la regulación de las plataformas de transporte y la expansión del Metrotranvía.