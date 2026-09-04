La reforma que Cornejo reclama para Argentina: impuestos, gasto público y coparticipación

El gobernador de Mendoza habló de los cambios necesarios para mejorar la competitividad y planteó modificaciones en el sistema impositivo y el gasto público.

El gobernador Alfredo Cornejo planteó este viernes que Argentina necesita una reforma fiscal profunda para mejorar su competitividad y avanzar hacia un crecimiento sostenido. Su propuesta incluye cambios en los impuestos, el gasto público, la distribución de recursos y la coparticipación.

Cornejo realizó estas declaraciones durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, donde participó del conversatorio “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”.

Alfredo Cornejo participó de la Convención Anual del IAEF en Puerto Iguazú. X @alfredocornejo El planteo de Cornejo sobre la reforma fiscal Al ser consultado sobre qué necesita Argentina para generar competitividad sostenida, el gobernador fue concreto: “Una reforma fiscal más profunda en materia impositiva, pero también en lo referido al gasto público, la distribución de los recursos y la coparticipación”.

La definición amplía el debate más allá de los cambios tributarios y pone en discusión la relación financiera entre la Nación y las provincias. Para Cornejo, la transformación debe acompañar la estabilidad macroeconómica y generar condiciones para sostener las inversiones.

Minería y crecimiento en Mendoza El gobernador también destacó las oportunidades que se abren para Mendoza, especialmente en el desarrollo de la minería. “Hoy el clima es positivo para impulsar estas transformaciones. Hay una ventana de oportunidades y nosotros la estamos aprovechando para desarrollar la minería”, afirmó.