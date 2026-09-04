Fuerte respaldo de Cornejo al proyecto sobre las Islas Malvinas que Milei enviará al Congreso

Alfredo Cornejo apoyó la estrategia de Javier Milei para las Islas Malvinas, priorizando las represalias económicas sobre las resoluciones diplomáticas para generar un impacto tangible en el reclamo.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fijó postura sobre el reclamo argentino por las Islas Malvinas y lo hizo en sus redes sociales, con una mención directa al presidente Javier Milei. En un mensaje difundido este viernes en X, el mandatario provincial definió la defensa de la soberanía sobre el archipiélago como "una causa nacional" que, según remarcó, debe ubicarse por encima de cualquier diferencia política o partidaria. La publicación llegó horas después de que el Ejecutivo nacional girara al Congreso el proyecto que reafirma los derechos soberanos del país sobre el territorio en disputa.

En ese mismo texto, Alfredo Cornejo dejó explícito el respaldo mendocino a la iniciativa parlamentaria. El gobernador enmarcó ese apoyo en la relación que la provincia mantiene con quienes participaron del conflicto: sostuvo que Mendoza reconoce y acompaña a sus veteranos y que mantiene viva la memoria de los mendocinos que combatieron por el país. La referencia no es menor en una provincia donde las agrupaciones de excombatientes tienen presencia sostenida en la agenda pública.

La defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política o partidaria.@JMilei pic.twitter.com/nun4USQObJ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 4, 2026 El mensaje del gobernador también apeló a la historia provincial para justificar la posición. Cornejo recordó que fue en territorio mendocino donde José de San Martín organizó el Ejército de los Andes y desde donde partió una de las gestas centrales por la libertad y la independencia de la Nación. Con esa mención, el mandatario vinculó el pasado sanmartiniano con lo que describió como la construcción de la soberanía argentina, y sostuvo que esa herencia también genera compromisos en el presente.

El aval al cambio de estrategia: represalias económicas por sobre las resoluciones diplomáticas El tramo más político del posteo fue el que dedicó al viraje que impulsa la Casa Rosada. Alfredo Cornejo consideró positivo el cambio de política y explicó por qué: a su entender, las medidas de represalia económica concretas, en caso de resultar efectivas, tienen mayor capacidad de incidencia que las resoluciones que, aun siendo relevantes en el plano diplomático, muchas veces no derivan en efectos palpables. Para el gobernador, sostener el reclamo por las Islas Malvinas exige instrumentos que generen consecuencias reales y fortalezcan la posición argentina frente a Londres.