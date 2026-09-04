El giro de Javier Milei sobre Malvinas: pasó de "no desconocer la posición" de los isleños a tildarlos de "usurpadores"

En el marco de su cadena nacional por la causa Malvinas , el presidente Javier Milei hizo un giro brusco de su postura acerca de la postura de los habitantes en la isla y los tildó de "usurpadores".

"Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizado en las islas, es inválido", enfatizó el mandatario en su mensaje grabado.

Ante este pronunciamiento, el jefe de Estado recalca que los residentes en el archipiélago no tienen derecho a continuar viviendo en las islas, resultando un concepto nuevo para el líder libertario que respetaba su autodeterminación.

La primera declaración directa de Milei sobre los isleños corresponde a septiembre de 2023, durante la campaña presidencial. En ese momento, el entonces candidato de La Libertad Avanza planteó que la recuperación de las islas debía surgir de un acuerdo con el Reino Unido y sostuvo que no podía ignorarse la posición de quienes habitaban el territorio.

“Las Islas Malvinas son argentinas. La soberanía no se renuncia. Es cierto que hubo una guerra en la cual perdimos. Ahora estamos proponiendo una solución para que las islas vuelvan a la Argentina e ir a un acuerdo con Inglaterra como hizo China con Hong Kong”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Continental.

En esa misma intervención, explicó cómo imaginaba ese proceso y vinculó expresamente la eventual recuperación de las islas con la voluntad de sus habitantes: “Para que las Islas Malvinas puedan volver a ser argentinas tiene que haber un acuerdo con Inglaterra, pero no se puede desconocer la posición de las personas que viven en las islas”.

Su afirmación fue realizada pocos días después de que Diana Mondino, entonces principal referente de política exterior de su espacio, hubiera planteado públicamente que los habitantes de las islas debían poder decidir su propio destino.

Ya como presidente, Milei volvió sobre esa cuestión en enero de 2024, después de su encuentro con el entonces primer ministro británico David Cameron en el Foro Económico de Davos. En una entrevista con Infobae, el mandatario desarrolló su propuesta para Malvinas: "Nosotros queremos ir a una solución factible respecto a las Islas Malvinas. Inglaterra tuvo un conflicto parecido a este: fue con China y por el caso de Hong Kong. Nosotros proponemos una solución similar, donde por la vía diplomática Inglaterra nos devuelva las Islas. Pero en ese proceso, usted no puede dejar de lado lo que pasa con aquellos que viven en las Islas. Es decir, usted tiene que buscar una solución no solo con Inglaterra, sino que además tiene que contemplar los intereses de los que viven en las Islas”.

Meses después, en mayo de 2024, volvió a referirse a la situación de las islas en una entrevista con la BBC y reconoció el control británico sobre el territorio. Consultado por la visita de Cameron a Malvinas, sostuvo que, si las islas estaban “en manos del Reino Unido”, el entonces primer ministro británico tenía derecho a visitarlas.

El 2 de abril de 2025, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas realizado en la Plaza San Martín de Buenos Aires, utilizó por primera vez en un discurso presidencial una expresión que quedaría en el centro de la polémica: “votar con los pies”.

“Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”, afirmó. “Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, agregó.

En ese discurso, por lo tanto, Milei pasó de hablar en 2023 de la necesidad de “no desconocer la posición” de las personas que viven en las islas a hablar en 2025 de que los propios “malvinenses” “decidan” y eventualmente “prefieran ser argentinos”.

La misma idea volvió a aparecer hacia fines de 2025. En una entrevista publicada por el diario británico The Daily Telegraph en diciembre, Milei sostuvo que no renunciaría al reclamo territorial argentino, pero nuevamente introdujo la idea de que quienes viven en las islas terminarían tomando una decisión. “De ninguna manera renunciaría a un territorio, pero está claro que las personas terminarán votando con sus pies”, afirmó el mandatario.

En el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas del 2026, Milei no hizo ninguna referencia a los habitantes de las islas ni a su voluntad, sus intereses o su derecho a la autodeterminación, a diferencia de lo que había hecho en años anteriores. En aquella oportunidad, concentró su discurso en reafirmar el reclamo argentino de soberanía y aclaró: “Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa”.