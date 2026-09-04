Crece la tensión: el Reino Unido ratificó su defensa de Malvinas y lanzó una advertencia militar a Javier Milei

El Gobierno de Gran Bretaña salió al cruce de los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas y ratificó que su posición sobre el archipiélago no cambiará. La respuesta de Londres llegó horas después de la cadena nacional en la que el presidente volvió a reivindicar la soberanía sobre las islas y anunció nuevas medidas para reforzar la posición argentina.

Desde Downing Street remarcaron que el respaldo a los habitantes de las Malvinas permanece intacto. Un portavoz del Gobierno británico afirmó que las Fuerzas Armadas del Reino Unido están en alerta las 24 horas, los siete días de la semana, para proteger al país y sus intereses. También señaló que las fuerzas británicas permanecerán en el archipiélago mientras sus habitantes así lo quieran.

La advertencia militar se sumó a la defensa política de la soberanía británica. El ministro de Defensa, Wes Streeting , sostuvo que el compromiso del Reino Unido con las islas es “absoluto e inquebrantable” y afirmó que las Malvinas son británicas porque sus habitantes eligen serlo. Además, consideró que las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna argentina que sobre el futuro del archipiélago.

En la misma línea se expresó el canciller británico, Ed Miliband , quien aseguró que la posición de Londres es “inquebrantable” y que el Reino Unido defenderá de manera firme el principio de autodeterminación de los isleños , al que considera respaldado por el derecho internacional.

La respuesta británica se produjo después de que Milei afirmara en cadena nacional que las Malvina s son argentinas por historia y por derecho. El presidente sostuvo que existen nuevos elementos en el escenario internacional que favorecen el reclamo argentino y descartó cualquier posibilidad de renunciar a la reivindicación de soberanía.

Uno de los principales puntos de tensión es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las islas. Milei anunció sanciones contra las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en la zona sin autorización argentina y anticipó un proyecto de ley para endurecer las herramientas legales frente a esas operaciones.

El Gobierno argentino también ratificó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, dentro de una estrategia destinada a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar las capacidades de defensa.

El nuevo cruce entre Buenos Aires y Londres se produce, además, en un contexto marcado por las recientes declaraciones de Donald Trump, quien puso en duda la capacidad actual del Reino Unido para defender las islas y sugirió que Estados Unidos podría revisar su tradicional posición sobre la disputa. Javier Milei interpretó esas expresiones como una señal favorable para la Argentina.

De esta manera, los anuncios presidenciales volvieron a colocar a Malvinas en el centro de la relación entre Argentina y el Reino Unido, con nuevos elementos de tensión vinculados con la soberanía, la explotación petrolera y la presencia militar británica en el Atlántico Sur.