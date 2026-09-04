Malvinas: cómo reaccionaron los principales medios británicos a la cadena nacional de Javier Milei

La cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas tuvo una amplia repercusión en los principales medios británicos , que pusieron el foco en el endurecimiento de la postura argentina frente a la explotación petrolera en las islas y en el nuevo escenario abierto por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos.

Los diarios y canales de comunicación destacaron especialmente el anuncio de sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de petróleo en las Malvinas , la intención de modificar la legislación argentina para aumentar las penas y la decisión de Milei de reforzar los recursos destinados a la defensa del Atlántico Sur.

El Daily Telegraph presentó la decisión de Milei como una nueva escalada en la disputa por las islas . Su cobertura puso el foco en la amenaza de sanciones contra las empresas que participan de la explotación petrolera y vinculó el anuncio con el proyecto Sea Lion .

El diario también incorporó al análisis el nuevo escenario generado por Trump y la posibilidad de que Washington modifique su tradicional posición respecto de la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

En otra publicación, el medio utilizó un tono todavía más duro y presentó el discurso presidencial como un nuevo ataque argentino sobre la cuestión Malvinas. El artículo también vinculó la postura de Milei con el escenario político argentino y las próximas elecciones.

La portada de The Telegraph tras la cadena nacional de Javier Milei

The Times: el impacto sobre las empresas petroleras

The Times centró parte de su cobertura en el impacto económico que tuvieron las declaraciones del Presidente argentino. El diario informó que las acciones de Rockhopper Exploration, una de las empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion, cayeron después de la amenaza de sanciones.

El medio destacó que Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum participan del proyecto petrolero ubicado al norte de las islas y que las nuevas medidas anunciadas por Milei generan incertidumbre sobre el desarrollo de la explotación.

En su cobertura política, también interpretó el discurso como un endurecimiento de la postura argentina y puso el foco en la combinación entre el reclamo histórico de soberanía, el petróleo y las señales de Trump hacia el Reino Unido.

The Telegraph destacó la caída de las acciones de Rockhopper Exploration

The Guardian: “los vientos de cambio” y el petróleo

The Guardian también ubicó la declaración de Milei entre sus principales noticias sobre Malvinas. El medio destacó la frase del Presidente sobre que los “vientos de cambio” favorecen la posición argentina y relacionó esa afirmación con los recientes comentarios de Trump.

El diario señaló además que Milei anunció sanciones contra las operaciones petroleras y un incremento de los recursos destinados a la defensa, incluida la aceleración de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La cuestión petrolera también tuvo un fuerte impacto en la cobertura económica del periódico. El medio británico informó que las acciones de Rockhopper llegaron a caer alrededor de un 10% en Londres después de las declaraciones del Presidente argentino y que otras compañías vinculadas con la actividad en las islas también registraron bajas.

"Vientos de cambio", la frase que destacó The Guardian

The Independent: una nueva escalada y la respuesta británica

The Independent calificó el episodio como una nueva escalada de las tensiones y destacó la declaración de Milei de que las Malvinas son argentinas “histórica y legalmente”. El medio también subrayó sus cuestionamientos al derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.

El periódico publicó además la respuesta de funcionarios británicos. El secretario de Defensa, Wes Streeting, aseguró que el compromiso británico con las islas es “absoluto e inquebrantable” y sostuvo que el discurso de Milei dice más sobre la política interna argentina que sobre las Malvinas.

El canciller británico, Ed Miliband, también respondió y afirmó que la posición del Reino Unido sobre las islas es firme. Según explicó, Londres continuará defendiendo el derecho de los habitantes de las Malvinas a la autodeterminación.

"Las tensiones con el Reino Unido escalan", parte del título de Independent

Sky News: el foco en la reacción de los isleños

Sky News siguió el discurso y sus consecuencias durante toda la mañana. Su cobertura destacó el anuncio de sanciones contra las empresas petroleras y presentó el mensaje de Milei como un nuevo capítulo en una disputa que volvió a ganar intensidad después de las declaraciones de Trump.

El canal también entrevistó a Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, quien calificó las nuevas amenazas de sanciones como "algo que no ayuda", aunque sostuvo que no constituyen una novedad para el sector petrolero de las islas. Ford defendió el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y señaló que el proyecto representa oportunidades económicas tanto para las islas como para el Reino Unido.

Sky News, sin vueltas: "Gran Bretaña responde"

Una respuesta británica unificada

Más allá de las diferencias editoriales entre los medios, la cobertura británica coincidió en presentar el discurso de Milei como un endurecimiento de la posición argentina, especialmente por el avance sobre las empresas petroleras y por la decisión de reforzar la capacidad de defensa en el Atlántico Sur.

La respuesta oficial británica fue inmediata. Streeting y Miliband ratificaron que Londres considera que las islas son británicas y que mantendrá su respaldo a los habitantes del archipiélago. El contrapunto se produjo además en un momento particularmente sensible por las declaraciones de Trump, que abrieron interrogantes sobre la histórica posición estadounidense frente al conflicto.

Así, la cadena nacional de Milei no solo volvió a instalar la Cuestión Malvinas en la agenda internacional, sino que puso al proyecto petrolero Sea Lion y sus posibles consecuencias económicas en el centro de una disputa que ahora suma un nuevo componente: la incertidumbre sobre el rol que Estados Unidos podría asumir frente al conflicto entre Argentina y el Reino Unido.