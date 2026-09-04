Gustavo Melella valoró el giro del Gobierno de Milei sobre Malvinas y reclamó presupuesto, acciones concretas y participación de Tierra del Fuego.

Gustavo Melella destacó el cambio de posición de Milei sobre Malvinas y reclamó participación de Tierra del Fuego.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, destacó el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa Malvinas luego de la cadena nacional encabezada por Javier Milei.

A través de un mensaje difundido tras el discurso presidencial, Melella sostuvo que existen causas que están “por encima de cualquier diferencia política” y remarcó que Malvinas es una de ellas. En ese sentido, manifestó su acompañamiento a la construcción de un frente político e institucional que permita avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas en defensa de la soberanía argentina.

Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas.



Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso… — Gustavo Melella (@gustavomelella) September 4, 2026 Melella valoró la Base Naval Integrada El mandatario fueguino también valoró la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la Base Naval Integrada, al considerar que el proyecto permitirá fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica del país.

Melella señaló que estas acciones reafirman la importancia estratégica de Tierra del Fuego y su condición de provincia que representa la proyección bicontinental argentina. Sin embargo, advirtió que para concretar el proyecto será necesario definir presupuesto, plazos y una articulación efectiva con el Gobierno provincial.

Además, planteó la necesidad de profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional de la Argentina, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y fortalecer las herramientas destinadas a impedir la explotación ilegítima de los recursos naturales de las Islas y sus espacios marítimos.