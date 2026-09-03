"Fan de Thatcher", "parecido a Galtieri" y más: las reacciones de la oposición a Milei tras la cadena nacional

Carli Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, criticó a Javier Milei tras su cadena nacional. El funcionario bonaerense cuestionó el momento elegido por el Presidente para anunciar medidas sobre las Islas Malvinas y recordó que el proyecto petrolero Sea Lion ya avanzaba. “267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, lanzó Bianco en X.

El ministro bonaerense repasó el avance del proyecto de explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte, apuntando contra la gestión de Milei. “Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo denunciamos desde el primer día”, afirmó.

El funcionario sostuvo además que la administración nacional no había utilizado las herramientas disponibles para frenar el desarrollo del proyecto. “En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel”, escribió. Tampoco actuó sobre “aseguradoras, proveedores, financistas y bolsas en las que cotizan las compañías” vinculadas con la explotación petrolera.

267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca…

Las críticas también llegaron desde la izquierda. La exdiputada Myriam Bregman reaccionó al discurso presidencial con una dura acusación contra Milei y su relación con Washington. “Le hackeron las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas”, escribió. Y agregó: “Se lo escribieron en el Pentágono”. Bregman interpretó el giro presidencial sobre Malvinas como parte de una estrategia vinculada con los intereses estadounidenses.

Otro de los cuestionamientos más fuertes llegó de parte de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien comparó al Presidente con Leopoldo Fortunato Galtieri. “@JMilei, te parecés bastante a Galtieri!!”, escribió el dirigente sindical. “Cuando la lucha de los trabajadores y del pueblo los empezó a acorralar, los dos quisieron fugarse hacia adelante hablando de la soberanía de las Malvinas. Y otra coincidencia más! Ambos pensaban que tenían a Estados Unidos de su lado. Qué ilusos!!”, sostuvo.

Le hackeron las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escrbieron en el Pentágono.

.@JMilei, te parecés bastante a Galtieri!! Cuando la lucha de los trabajadores y del pueblo los empezó a acorralar, los dos quisieron fugarse hacia adelante hablando de la soberanía de las Malvinas.

Y otra coincidencia más! Ambos pensaban que tenían a Estados Unidos de su lado.… pic.twitter.com/ltSvFLIbIa — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 4, 2026

Aguiar también cuestionó el cambio de discurso del Presidente respecto de la cuestión Malvinas y recordó sus anteriores referencias positivas hacia Margaret Thatcher. “Lindo volantazo discursivo metiste eh!! Te apropiaste de la bandera del Mundial, pero nunca la sentiste como propia”, afirmó. Luego contrastó la postura actual del Gobierno con sus anteriores posiciones: “De admirar a Thatcher y defender el principio de autodeterminación de los pueblos, pasaste a enarbolar la causa Malvinas. Qué pasó? La gente no te banca más?”.

El dirigente sindical cerró su mensaje con una crítica vinculada a las prioridades del Gobierno y al concepto de consenso nacional mencionado por Milei. “Hablás de consensos como país. Las Malvinas es uno de ellos, pero también lo son las jubilaciones dignas, los salarios justos y el empleo de calidad, cosas que vos nunca vas a garantizar!!”, escribió Aguiar. El posteo sumó así el reclamo por Malvinas a los cuestionamientos sindicales habituales contra las políticas económicas de la administración libertaria.

En tanto, Bianco también recordó la existencia de la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. “La Argentina ya tenía una herramienta legal para actuar”, afirmó, antes de señalar que la normativa permite inhabilitar por hasta 20 años a quienes participen de esas actividades. En ese sentido, remarcó que en 2022 el Estado argentino aplicó esa legislación contra Navitas y la inhabilitó por dos décadas.

El ministro bonaerense también vinculó el cambio de postura de Milei con sus anteriores posicionamientos sobre el Reino Unido. “¿Será porque durante su gobierno se dedicó a expresar su admiración por Margaret Thatcher, recibir a Boris Johnson en la Casa Rosada, firmar el pacto Mondino-Lammy para cooperar con la potencia ocupante y aliarse incondicionalmente con Netanyahu?”, planteó. Para Bianco, la defensa de la soberanía requiere anticiparse a los acontecimientos y utilizar las herramientas estatales disponibles.

Las reacciones de la oposición a Milei

Las críticas opositoras se conocieron después de la cadena nacional en la que Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda. El Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas que participen en la explotación de los recursos naturales del archipiélago sin autorización argentina y planteó además el fortalecimiento de la presencia nacional en Tierra del Fuego. El anuncio abrió una nueva etapa en la disputa política por la soberanía y provocó una fuerte reacción de dirigentes opositores, que cuestionaron tanto el momento como el contenido del giro presidencial.