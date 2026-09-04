Las petroleras de Malvinas desafiaron a Javier Milei con una contundente postura: "No afectará al proyecto"

Las dos compañías que cuentan con licencia para operar el yacimiento petrolero Sea Lion , ubicado al norte de las Islas Malvinas , minimizaron las amenazas del presidente argentino Javier Milei de aplicar sanciones a las empresas que exploten los recursos naturales del archipiélago.

A través de un comunicado conjunto, la británica Rockhopper y la israelí Navitas aseguraron que las licencias fueron otorgadas de manera “legal” por el gobierno local de las islas y remarcaron que continúan vigentes.

Además, sostuvieron que los recientes acontecimientos no tendrán un impacto significativo sobre el proyecto Sea Lion , incluido el cronograma previsto para completar su desarrollo.

Las compañías aclararon que su pronunciamiento responde a “informes de prensa” vinculados con el discurso que Milei brindó en cadena nacional.

Rockhopper y Navitas también destacaron que la licencia de exploración otorgada por las autoridades de las islas cuenta con el “apoyo total y continuo” del Gobierno británico .

El proyecto Sea Lion todavía se encuentra en etapa de exploración. Si las tareas avanzan según lo previsto, podría convertirse en el primer gran proyecto de extracción de petróleo en el archipiélago, bajo control británico desde 1833.

Durante su discurso, Milei anunció que el Gobierno argentino avanzará contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, afirmó.

El Presidente también anticipó que firmará un decreto para acelerar las sanciones contra las compañías que operen en Malvinas, así como contra sus accionistas, directivos y proveedores. Además, enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas, que podría impedirles operar en el territorio continental argentino y habilitar juicios en ausencia.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, sostuvo Milei.

Argentina ya había aplicado sanciones contra Rockhopper en 2013 y Navitas en 2022. En tanto, otras compañías como la británica Borders & Southern y la canadiense JHI también cuentan con licencias de exploración en el área.

El Gobierno argentino también anticipó que buscará extender las sanciones a otras actividades económicas desarrolladas en las islas, entre ellas la pesca, el turismo de cruceros y la ganadería ovina.

Las declaraciones de Milei provocaron además una rápida respuesta de Londres. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, y posteriormente el canciller Ed Miliband, ratificaron que la posición del Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas es “inamovible”.

Desde el Gobierno británico volvieron a sostener que su postura se fundamenta en el principio de autodeterminación de los isleños, quienes se han pronunciado mayoritariamente a favor de continuar bajo soberanía del Reino Unido.