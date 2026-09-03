Un parlamentario conservador británico dijo que iría a la guerra por las Malvinas

El parlamentario conservador británico Rupert Lowe afirmó que su partido iría a la guerra para defender las Malvinas ante la tensión por la soberanía del archipiélago.

El parlamentario conservador británico Rupert Lowe aseguró que, si su fuerza política llegara al Gobierno del Reino Unido, estaría dispuesto a ir a la guerra para defender las Islas Malvinas. Esto sucede en medio de la creciente tensión por la disputa de soberanía y recientes declaraciones de los presidentes de Argentina y Estados Unidos.

Guerra por las Malvinas: la postura británica Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Lowe, fundador del partido Restore Britain, publicó un mensaje en el que reafirmó su postura sobre el archipiélago y sostuvo: “Un gobierno de Restore Britain iría a la guerra para defender las Falkland Islands”.

Lowe había sido expulsado de Reform UK en 2025 y, posteriormente, creó su propia organización política. Su declaración se produjo horas antes de la cadena nacional que Milei preparaba para referirse a Malvinas y luego de que Trump realizara comentarios sobre el conflicto que generaron repercusiones en el Reino Unido.

En paralelo, otro dirigente conservador británico, James Cartlidge, se pronunció sobre el reclamo argentino y sostuvo que las islas “son británicas y seguirán siendo británicas”. El parlamentario, referente del área de Defensa del Partido Conservador, reivindicó además el papel de las Fuerzas Armadas británicas durante la guerra de 1982.

Las declaraciones se dan en un contexto de renovada discusión internacional sobre la soberanía del archipiélago.