Durísima amenaza de Israel: "Devolveremos Irán a la Edad de Piedra"

Israel afirma que "estará libre de ataduras" en caso de que haya un ataque de Irán a su territorio y que responderá con toda contundencia.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este jueves de que el Ejército israelí "estará libre de ataduras" en caso de ataque de Irán y ha amenazado con devolver al país asiático "a la Edad de Piedra" golpeando "toda la infraestructura militar y civil".

"Un ataque iraní contra Israel liberaría a Israel de todas las ataduras existentes en un ataque contra Irán. Destruiríamos toda la infraestructura militar y civil a nivel nacional de Irán, incluida la infraestructura energética, y haríamos retroceder a Irán a la Edad de Piedra y a la Edad Media", ha subrayado, según un comunicado facilitado por su oficina.

Así, ha resaltado que "el régimen de los ayatolás sabe muy bien por qué no ataca a Israel, después de que Israel les haya preparado para ello ya dos veces, con firmeza, destruyendo su programa nuclear, eliminando a (el antiguo líder supremo, el ayatolá Alí) Jamenei y dañando gravemente sus capacidades estratégicas".

Israel espera una excusa de Irán para atacar con ferocidad. Foto: Efe Israel desafía a Irán Sin embargo, Katz ha apuntado que "hay señales de que la gran presión económica que pesa sobre ellos y el temor de un levantamiento y la caída del régimen podría llevarlos a adoptar medidas desesperadas". "Israel está bien preparado a nivel defensivo y ofensivo frente a cualquier posibilidad, y las Fuerzas de Defensa de Isael (FDI) están preparadas para llevar a cabo la misión", ha zanjado.