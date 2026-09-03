Indignación: grabaron a un inmigrante en Ceuta con una cría de delfín fuera del agua

El video fue grabado en una playa de Ceuta y muestra a un inmigrante trasladando a una cría de delfín aparentemente muerta.

En medio de la crisis migratoria en Ceuta, una persona grabó a un inmigrante sosteniendo a un delfín.

Un video grabado durante la tarde del miércoles en la playa del Trampolín, en Ceuta, generó indignación al mostrar a un grupo de inmigrantes, uno de los cuales llevaba una cría de delfín aparentemente muerta y fuera del agua. La grabación fue verificada y se confirmó que las imágenes fueron registradas en territorio ceutí, aunque todavía se desconoce qué ocurrió finalmente con el animal.

Llevaron al delfín detrás del muro de la ciudad De acuerdo con el relato del autor del video, las personas que estaban en el lugar advirtieron que el grupo avanzaba con el pequeño cetáceo hacia la parte posterior de los muros en la ciudad. Intentaron seguir sus movimientos, pero los perdieron de vista cuando se introdujeron detrás de los bloques de piedra. Hasta el momento, no se pudo determinar dónde terminó el cuerpo de la cría ni qué sucedió después.

Las imágenes permiten constatar que el animal fue manipulado y trasladado, pero no permiten establecer cómo murió ni en qué circunstancias fue encontrado. Tampoco se pudo confirmar si el delfín ya estaba muerto cuando fue sacado del agua.

Otro episodio con un animal en Ceuta El caso se conoció mientras en Ceuta también circulaba otra denuncia relacionada con el trato a la fauna. Este jueves, otro inmigrante fue grabado mientras transportaba un ave con las patas atadas. Un vecino le recriminó la situación e intentó seguirlo mientras aguardaba la llegada de la Guardia Civil, pero el hombre logró alejarse y no pudo ser identificado ni detenido.