Reino Unido reacciona a los dichos de Javier Milei sobre las Malvinas

Luego del discurso del presidente de Argentina, el Reino Unido reitera que las islas Malvinas les pertenecen y afirma su "compromiso inquebrantable".

El Gobierno de Reino Unido subrayó que las Islas Malvinas "son británicas" y ha afirmado que su compromiso con el archipiélago "es absoluto e inquebrantable", después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, apuntara a "vientos de cambio favorables" sobre la disputa y anunciara sanciones para petroleras que operen en la zona sin permiso de Buenos Aires.

"La declaración de Milei durante la pasada noche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland", ha afirmado el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, usando el nombre que da Londres al archipiélago.

"Las Islas Falkland son británicas porque los residentes de las Islas Falkland eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable", ha zanjado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Wes Streeting dio a conocer la postura de Reino Unidos sobre Malvinas. Foto Efe Reino Unido reacciona a Javier Milei Horas antes, Milei anunció que firmará un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las Islas Malvinas "sin autorización" de Buenos Aires, a la par que avanzó la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, situado en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones.

El mandatario se refirió al archipiélago como "territorio argentino bajo ocupación británica" y aludió a las recientes declaraciones por parte de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en las que apuntaba a la posibilidad de revisar el apoyo de Washington a Londres en la disputa por la soberanía de las islas.