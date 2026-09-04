Tras la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas, se desploman las acciones de Rockhopper y Navitas

Luego del mensaje del presidente Javier Milei, las acciones de las compañías vinculadas al proyecto Sea Lion retrocedieron en las bolsas.

Tras la cadena nacional del presidente, Javier Milei, sobre una serie de medidas que impulsará el Ejecutivo acerca de la cuestión Malvinas. Entre otras iniciativas, el mandatario señaló que avanzará en sanciones con el proyecto Sea Lion, orientado a la exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las islas.

Tras las palabras de Milei, las acciones de las petroleras que impulsan la explotación petrolera en Sea Lion, frente a las Islas Malvinas, retroceden este viernes.

Los papeles de la compañía británica Rockhopper se hunden 5% en la bolsa de Londres, mientras que las acciones de la empresa isralí Navitas Petroleum pierden 2,3% en el mercado de Tel Aviv. Ambas controlan el el proyecto del yacimiento Sea Lion.

Sea Lion La compañía israelí Navitas, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó al proyecto offshore a principios de 2020, cuando adquirió el 30% de Sea Lion. Actualmente, es la operadora del emprendimiento y posee una participación del 65%, mientras que la británica Rockhopper conserva el 35% restante.

En diciembre de 2025, ambas compañías anunciaron la decisión de inversión para el proyecto. Ese paso implicó que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras habían sido completadas y que la iniciativa era considerada un negocio viable.