Javier Milei había frenado las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia que anunció en la cadena nacional

En la reciente cadena nacional sobre la causa Malvinas , el presidente Javier Milei anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para acelerar las obras en Ushuaia para concretar una Base Naval Integrada, el cual fue oficializado este viernes en el Boletín Oficial .

“Firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el Polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, comunicó en el mensaje grabado.

Sin embargo, su gestión frenó drásticamente el avance de los trabajos en una demostración que no era una prioridad estratégica.

Según documentación oficial presentada posteriormente por el Ministerio de Defensa ante el Congreso, el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia fue desarrollado sobre la base de un “plan de necesidades definido en el año 2010”. El esquema original contemplaba tres grandes etapas: primero, la urbanización del predio, las redes de servicios, el muelle, las instalaciones para logística antártica y un edificio de servicios marítimos; luego, los edificios destinados al Comando del Área Naval Austral y la nueva Base Naval; y finalmente, las viviendas para el personal de la Armada.

El proyecto comenzó a adquirir forma dentro de la política de Defensa durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner . El Decreto 2645/2014, que actualizó la Directiva de Política de Defensa Nacional, incorporó entre las prioridades la creación de un Polo Logístico Antártico en Ushuaia, aprovechando la ubicación de la ciudad como puerta de entrada a la Antártida.

La idea no era solamente construir una instalación militar. El objetivo era desarrollar en Ushuaia una infraestructura capaz de concentrar operaciones logísticas, científicas y navales vinculadas con la Antártida y, eventualmente, brindar servicios a buques de otros países que operaran en la región.

En 2016 fue presentado un proyecto para construir una “Base Naval Integrada y Polo Logístico Antártico Internacional” en la península de Ushuaia. La iniciativa proponía una base destinada a las necesidades logísticas, operativas y técnicas de la Armada y un polo capaz de abastecer y prestar servicios a dotaciones militares, científicas y civiles argentinas y extranjeras que desarrollaran actividades en la Antártida.

Durante la gestión de Mauricio Macri, el proyecto continuó en la agenda de Defensa. En 2019, el entonces ministro Oscar Aguad mantuvo conversaciones con autoridades de China y manifestó el interés argentino en que empresas de ese país pudieran participar de las licitaciones vinculadas con el Polo Logístico Antártico.

Ese mismo año, Macri visitó Ushuaia. El 14 de enero de 2019 recorrió junto con Aguad el Área Naval Austral y la Base Naval Ushuaia.

El punto de inflexión llegó durante el gobierno de Alberto Fernández. En 2021, el mandatario incorporó formalmente el proyecto dentro de la nueva política de Defensa y anunció la construcción del Polo Logístico Antártico en Ushuaia.

Jorge Taiana en el inicio de las obras de la base naval

En febrero de 2022, el ministro de Defensa Jorge Taiana se reunió con el gobernador Gustavo Melella y confirmó que la construcción de la nueva Base Naval Integrada era uno de los proyectos que la cartera buscaba poner en marcha. Un mes después llegó el inicio formal de las obras.

El 4 de marzo de 2022, Taiana viajó a Ushuaia y encabezó el acto de inicio de la construcción de la nueva Base Naval Integrada. Junto con Melella y autoridades militares participó del descubrimiento de la piedra fundamental del proyecto.

El primer paso consistía en los estudios de suelo, la extensión de los servicios de infraestructura hasta el futuro muelle y la construcción de dos naves industriales que funcionarían como obradores durante el desarrollo de los trabajos. La siguiente etapa contemplaba el muelle y los edificios administrativos y, posteriormente, las viviendas y las instalaciones destinadas a brindar asistencia a buques.

La documentación correspondiente al Presupuesto 2021 contemplaba una autorización de crédito de US$ 227 millones, a tres años, destinada al “Polo Logístico Antártico - Base Naval Integrada Ushuaia”.

Posteriormente, el financiamiento del proyecto quedó vinculado al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por la Ley 27.565 y destinado a financiar el reequipamiento y las inversiones de las Fuerzas Armadas.

En la documentación presupuestaria de 2023, la construcción de la Base Naval Integrada aparece expresamente entre las iniciativas de infraestructura de Defensa.

Una vez colocada la piedra fundamental, comenzaron los trabajos preparatorios. La Armada y TANDANOR quedaron involucrados en la ejecución.

Durante 2022 también se realizaron estudios preliminares y movimientos de suelo. La propia documentación oficial posterior identifica esos trabajos como parte de la primera fase de la construcción.

El 5 de abril de 2023, Taiana regresó a Ushuaia para supervisar personalmente las obras. Para entonces ya habían concluido los estudios preliminares y los movimientos de suelo necesarios para levantar los dos galpones modulares.

La primera etapa se encontraba en ejecución: se realizaban las excavaciones para los cimientos y los trabajos correspondientes al primer galpón. Defensa informó además que los galpones serían construidos por TANDANOR en el Complejo Industrial y Naval Argentino y posteriormente trasladados y montados en Ushuaia.

Incluso en 2023 se avanzó en la planificación de un dique para realizar tareas de mantenimiento de buques en el Sur argentino, que debía emplazarse dentro de la nueva Base Naval Integrada.

Qué pasó con Javier Milei

En el comienzo del mandatario de Javier Milei, la obra no fue formalmente abandonada, pero sí sufrió una fuerte ralentización. La documentación oficial presentada posteriormente ante el Congreso muestra que los trabajos que se habían iniciado durante el gobierno anterior no se transformaron en una construcción continua de la totalidad del proyecto.

En una respuesta oficial, el Gobierno informó que la inversión realizada en el proyecto entre 2021 y 2025 alcanzó $2.474.833.898, mientras que el avance físico informado era de 9,13% y el avance financiero de 19,40%.

El 4 de abril de 2024, Milei viajó a Ushuaia acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y se reunió con la entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson.

El Gobierno presentó aquella visita como una señal de la importancia estratégica de Ushuaia y de la cooperación entre la Argentina y Estados Unidos. Milei señaló que el viaje tenía como objetivo monitorear los avances en el desarrollo de la Base Naval Integrada.

El Estado informó que fueron terminados los movimientos de suelo para los dos galpones modulares y, en mayo de 2025, las fundaciones y la platea de hormigón armado del galpón 24 B.

Además, se realizaron los estudios y la documentación necesaria para proseguir en otras obras: el futuro muelle, el estudio de impacto ambiental, las redes de infraestructura, el edificio de servicios marítimos y los dos galpones modulares, entre otras.

Pero el proyecto todavía estaba muy lejos de completarse. El avance físico informado oficialmente era de 9,13%.

El propio Gobierno reconoció en 2026 que la continuidad de las obras está condicionada por la disponibilidad financiera y la programación de caja. Según la última respuesta de Jefatura de Gabinete, ya fueron completados la planimetría inicial y los estudios, los movimientos y la nivelación del suelo, mientras que se avanzó en el basamento, la platea y parte de la red sanitaria.

La planificación actual mantiene como objetivos el muelle, las instalaciones logísticas, los edificios de servicios marítimos y posteriormente las instalaciones del Área Naval Austral y las viviendas.