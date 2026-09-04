Grabois respaldó a Milei por Malvinas, pero le marcó un límite: "No seamos inocentes"

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois , sorprendió este viernes al respaldar parte de los anuncios realizados por Javier Milei sobre el reclamo argentino de soberanía de las Islas Malvinas . Aunque mantuvo sus críticas al Gobierno, el dirigente de Patria Grande consideró positivo el cambio de postura del Presidente y aseguró que, en esta cuestión, existe una coincidencia con el planteo histórico del peronismo.

A través de su cuenta de X, Grabois calificó los anuncios como un " bienvenido cambio de 180 grados de Milei" y sostuvo que el mandatario pasó de ser un "soquete colonizado" a recuperar la posición histórica de la Argentina frente al Reino Unido.

" Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien " , expresó el legislador, en referencia a las medidas anunciadas por Milei durante su cadena nacional.

El Presidente efectuó un endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen directa o indirectamente de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina . También confirmó el avance de la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego .

Uno de los puntos que destacó Grabois fue el cambio en la posición expresada por Milei respecto de los habitantes de las islas. El diputado celebró que el Presidente considere ahora que los llamados “kelpers” son población implantada y que, desde su perspectiva, no les corresponde invocar el derecho a la autodeterminación para resolver la disputa de soberanía.

Juan Grabois respaldó las medidas anunciadas por Javier Milei.

“Ganamos la batalla cultural”, escribió Grabois. Su postura marcó una diferencia con otros sectores de la oposición que cuestionaron los anuncios de Milei y los vincularon con un cambio de discurso respecto de sus posiciones anteriores sobre el Reino Unido y Malvinas.

La advertencia de Grabois por Estados Unidos

Sin embargo, el respaldo de Grabois tuvo un límite. El dirigente pidió no perder de vista la orientación internacional del Gobierno y, especialmente, su vínculo con Donald Trump: "Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros".

En el mismo sentido, Grabois planteó una advertencia específica sobre la futura infraestructura militar anunciada en Tierra del Fuego: "Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees".

Además, agregó: "Que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”.

De esta manera, el dirigente opositor sostuvo que el respaldo a las medidas sobre Malvinas no implica un apoyo general a la política exterior del Gobierno.