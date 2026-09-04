Cristina Kirchner tendrá que volver a Comodoro Py: qué definió el Tribunal Oral Federal para el juicio

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolvió que el juicio Hotesur se realizará de manera presencial y estableció que las audiencias tendrán tres jornadas por semana. La decisión se conoció durante la audiencia preliminar, donde los jueces también avanzaron sobre la organización de un proceso que tendrá más de 40 acusados y entre 200 y 300 testigos. En ese marco, Cristina Kirchner deberá trasladarse a los tribunales de Comodoro Py cuando su presencia personal sea requerida.

La medida alcanza las instancias en las que los acusados deban participar de forma directa, como las indagatorias . Para el resto de las audiencias, los abogados podrán ejercer la representación de sus defendidos cuando las reglas del proceso así lo permitan.

El tribunal está integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni , quienes quedaron a cargo de un expediente que también tiene entre sus principales acusados a Máximo Kirchner y Lázaro Báez . La causa involucra además a empresarios, exdirectivos, profesionales y personas vinculadas con distintas sociedades.

La resolución del TOF 5 fijó la presencialidad como regla general para el debate. Tendrá una frecuencia de tres audiencias por semana , una definición que ordena el desarrollo del debate ante la cantidad de personas que deberán declarar. El expediente reúne más de 40 imputados y una lista de entre 200 y 300 testigos , por lo que la organización de las jornadas tendrá un peso importante en la duración del proceso.

Cristina Kirchner se encuentra bajo prisión domiciliaria por la condena dictada en el caso Vialidad, pero esa situación no impide que deba concurrir a Comodoro Py cuando el tribunal requiera su presencia.

Juan Mateo Aberastain / MDZ

Qué se investiga en la causa

El expediente analiza operaciones comerciales vinculadas con las empresas Hotesur y Los Sauces, sociedades relacionadas con la familia Kirchner. La acusación busca determinar si esas relaciones comerciales con compañías vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo sirvieron para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas.

La investigación también abarca una hipótesis vinculada con el pago de alquileres y la explotación de establecimientos hoteleros. La fiscalía sostuvo que empresas relacionadas con Báez y Cristóbal López realizaron pagos a sociedades de la familia Kirchner dentro de esas operaciones comerciales (más de $27 millones abonados entre 2009 y 2013 mediante Valle Mitre por la explotación de hoteles y más de $11 millones provenientes de empresas del Grupo Austral).

La causa también evalúa una acusación que se vincularía con el expediente Vialidad por presunto pago de sobornos a partir de las relaciones comerciales entre Cristina Kirchner durante sus períodos en la función pública y empresarios que tenían contratos con el Estado.