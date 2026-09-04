Instalarán un nuevo centro comercial en Guaymallén: dónde estará ubicado

El proyecto denominado Distrito Rodeo obtuvo el aval del Concejo Deliberante y tendrá una superficie cubierta de más de 2.500 m2.

El Concejo Deliberante de Guaymallén dio un importante paso para la instalación de un nuevo centro comercial en el departamento de Guaymallén. Se trata de un inmueble que contará con 2.500 m2 de superficie y estará ubicado en la localidad de Los Corralitos. La propuesta deberá superar la etapa de evaluación ambiental y la posterior habilitación definitiva.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la ordenanza 10.398, a través de la cual el cuerpo legislativo de Guaymallén avaló la instalación de un proyecto denominado Distrito Rodeo en la zona de Los Corralitos.

El emprendimiento tendrá una superficie cubierta de más de 2.500 m2 y estará ubicado frente a la calle Godofredo Paladini, en el distrito de Los Corralitos.

El Concejo Deliberante de Guaymallén hizo lugar a un pedido de la intendencia de otorgar la factibilidad de uso de suelo del centro comercial, por tratarse de más de 2.500 m2 de superficie cubierta, en el marco de la legislación municipal y su Plan de Ordenamiento Territorial.

Un nuevo centro comercial en Guaymallén La solicitud para avanzar con el proyecto fue realizada por Elena Susana Oliva, integrante del Fideicomiso Salcedo que estará a cargo del centro comercial denominado Distrito Rodeo, sobre calle Godofredo Paladini.