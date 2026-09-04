Alfredo Cornejo le aceptó la renuncia al juez Rafael Escot, envuelto en polémicas

Este viernes se oficializó la renuncia al cargo de juez de cámara del Primer Tribunal Penal Colegiado. El ahora ex magistrado había quedado envuelto en un escándalo por filtración de chats en el caso D' Agostino.

El gobernador Alfredo Cornejo aceptó la renuncia del juez Rafel Escot al Primer Tribunal Penal Colegiado. El magistrado puso fin a una carrera judicial de 38 años y abandona el cargo envuelto en una polémica por haber filtrado chats de WhatsApp vinculados al caso del ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial, el decreto Nº 1520, a través del cual el gobernador le aceptó la renuncia definitiva al juez Rafael Escot al cargo de juez de Cámara del Primer Tribunal Penal Colegiado, de la Primera Circunscripción.

La renuncia se hizo efectiva a partir del 1 de septiembre de 2026 y el ahora ex magistrado de 63 años puso fin a una carrera judicial que comenzó en 1988.

La salida se produce tras una fuerte controversia en la que estuvo involucrado el juez Escot. Un grupo de jueces del Tribunal Penal Colegiado denunció a Escot por filtrar información y mensajes a los abogados defensores de Marcelo D’Agostino, el ex subsecretario de Justicia que se encuentra acusado de violencia de género y abuso sexual por su ex pareja.

Escot habría confesado a sus colegas que quiso ayudar al exsubsecretario y esa filtración de mensajes provocaron un escándalo en tribunales ya que recusaron a una jueza por los mensajes de ese chat, donde sugería irónicamente que D’Agostino podría tener algún privilegio en su causa por ser ex funcionario.