El Gobierno reasignó $5,1 billones: energía, jubilaciones y salud, entre las áreas más beneficiadas

El Gobierno nacional reasignó partidas presupuestarias por un total de $5,1 billones a través de la Decisión Administrativa 26, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo .

La medida redistribuye recursos entre distintas jurisdicciones y refuerza áreas vinculadas con la salud pública, el sistema previsional, la energía eléctrica y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas .

El monto total equivale al 3,4% del Presupuesto ampliado para 2026 . Sin embargo, el impacto neto sobre las cuentas de la Administración Central se reduce a $2,16 billones , debido a las transferencias de partidas que previamente habían sido asignadas a la Tesorería General de la Nación.

Con la modificación, la autorización total de gastos para lo que resta del año asciende a $152,3 billones . De acuerdo con los fundamentos de la norma, el efecto neto sobre el resultado de las finanzas de la Administración Central es nulo, ya que el incremento del gasto se compensa con una suba de $2,16 billones en los recursos corrientes y de capital esperados , provenientes casi en su totalidad de la Anses.

El Ministerio de Capital Humano recibió una ampliación presupuestaria de $1,79 billones . Los fondos se distribuyeron entre distintos organismos y programas. Una parte estará destinada al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para el pago de prestaciones previsionales correspondientes a la moratoria previsional y para el seguro de desempleo.

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, junto a Javier Milei

En este último caso, el refuerzo se vincula con el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil dispuesto en diciembre de 2025 por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La decisión administrativa también contempla un refuerzo para el Plan 1.000 días, creado por la Ley 27.611, además de mayores transferencias a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A su vez, la norma amplió en $250.000 millones el límite establecido por el artículo 40 de la Ley de Presupuesto 27.798 para afrontar deudas previsionales reconocidas tanto en sede judicial como administrativa, además de aquellas contempladas en los acuerdos transaccionales de la Ley 27.260.

Salud: $550.000 millones para pensiones por invalidez

El Ministerio de Salud también recibió uno de los principales refuerzos presupuestarios. La decisión administrativa asignó $550.000 millones a pensiones no contributivas por invalidez laborativa, en el marco de la Ley 26.417 de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público.

Además, se incorporaron $44.000 millones para la compra de productos farmacéuticos y medicinales destinados a la cobertura sanitaria compensatoria. La norma contempla también recursos para sostener los gastos de funcionamiento de hospitales de alta complejidad. Entre ellos figuran el Hospital Garrahan, el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, el Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro y el Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría.

El Hospital Garrahan, incluido en la distribución Prensa Garrahan

Dentro de las transferencias vinculadas con el área sanitaria, la Anses realizó además una contribución figurativa de $550.000 millones al Ministerio de Salud.

Cammesa recibirá $1 billón para energía eléctrica

Uno de los mayores refuerzos individuales incluidos en la modificación presupuestaria corresponde a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). El organismo recibirá $1 billón en transferencias corrientes del Tesoro Nacional para financiar la política de energía eléctrica, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Por su magnitud, se trata del mayor refuerzo identificado dentro de un único concepto entre las partidas detalladas en el anexo presupuestario.

Más fondos para las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas

La Decisión Administrativa 26 también recompuso partidas relacionadas con los salarios del personal de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. El refuerzo para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina se relaciona con la Resolución 630 del Ministerio de Seguridad, del 8 de julio, que había establecido un aumento del haber mensual del personal de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, la Anses transfirió $240.000 millones a las cajas de retiro de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas.

También se modificaron partidas de la Presidencia

La norma incluyó además ajustes administrativos dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. En particular, dispuso la transferencia de créditos hacia la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, provenientes de la Secretaría de Comunicación y Medios. El objetivo es atender los gastos correspondientes a la Secretaría de Vocería Presidencial, creada mediante el Decreto 571 del 2 de julio de 2026.