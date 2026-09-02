Paro en aeropuertos: el Gobierno intimó a ATE a garantizar el 75% de los servicios

El paro de los trabajadores de la ANAC, previsto para este jueves y viernes , quedó en el centro de una disputa entre el Gobierno y ATE. La administración nacional reclamó al gremio que asegure el funcionamiento mínimo de los servicios aeroportuarios y advirtió que la navegación aérea está alcanzada por las normas que regulan las actividades esenciales.

La medida de fuerza tendrá una duración de 48 horas y fue convocada por ATE como una Jornada Nacional de Lucha . Los trabajadores realizarán paros, movilizaciones y asambleas en distintas terminales del país, con un posible impacto en más de 27 aeropuertos, incluidos Ezeiza y Aeroparque.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social solicitó a ATE que garantice las prestaciones mínimas corr espondientes al ámbito de la ANAC. La intimación se fundamenta en el artículo 1° de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias. También se basa en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que establece que, cuando un conflicto afecta servicios esenciales, la cobertura mínima no puede ser inferior al 75% de la prestación normal .

La navegación aérea nacional está incluida dentro de esa categoría de servicios. El Gobierno señaló que la decisión busca preservar la continuidad del sistema de transporte aéreo, al que consideró indispensable para la conectividad, la seguridad y el funcionamiento del tráfico aéreo en el país.

La protesta está prevista para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre , durante 48 horas. Los trabajadores de la ANAC realizarán paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias cada día: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Según lo informado sobre la medida, durante esos períodos solamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y los de carácter oficial. Entre los aeropuertos alcanzados se encuentran Ezeiza y Aeroparque, además de otras terminales distribuidas en el territorio nacional.

Qué reclaman los trabajadores de la ANAC

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que las eventuales demoras o cancelaciones no serán responsabilidad de los trabajadores: "Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, afirmó.

El dirigente cuestionó además la situación salarial y laboral del sector: "Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.

ATE formalizó tres reclamos concretos ante la falta de respuestas oficiales: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a los ítems extra paritarios ya acordados, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento de las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos del país.

La advertencia de ATE por Ezeiza

Al conflicto salarial y laboral se suma una situación particular vinculada con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ATE advirtió que el proyecto de refacción y ampliación de la terminal avanza sin una actualización de las partidas presupuestarias correspondientes al área.

Según el gremio, esta situación compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la de los pasajeros, debido a la falta de herramientas y recursos necesarios para llevar adelante los trabajos. El sindicato también advirtió que, si el Gobierno no responde a sus reclamos antes del comienzo de la medida de fuerza, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.