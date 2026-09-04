Banco Macro se alineó con el Gobierno y bajó la tasa de sus créditos hipotecarios al 7,5%

Banco Macro decidió alinear su oferta de créditos hipotecarios UVA con el nuevo esquema impulsado por el Gobierno y redujo su tasa de interés del 8,5% al 7,5% anual. De esta manera, la entidad adoptó el tope definido oficialmente para los futuros préstamos hipotecarios que sean financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La decisión se produce en una semana clave para el relanzamiento del crédito hipotecario y antes de la primera licitación de fondos del FGS destinada a los bancos , uno de los principales instrumentos del nuevo esquema oficial para ampliar el financiamiento a largo plazo.

Además de reducir la tasa, Banco Macro volvió a ofrecer plazos de hasta 20 años para sus créditos hipotecarios UVA. La nueva propuesta está disponible para clientes de Plan Sueldo Selecta y también para sus hijos, quienes pueden solicitar el préstamo de manera individual y acceder a las mismas condiciones preferenciales. El crédito puede utilizarse para comprar, mejorar, ampliar o refaccionar una vivienda , con alcance en todo el país.

La reducción de la TNA de 8,5% a 7,5% implica que Banco Macro se ubicó exactamente en el límite establecido por el Gobierno para los nuevos créditos hipotecarios que se otorguen con fondos provenientes del FGS.

El movimiento ocurre después de que el ministro de Economía, Luis Caputo , anunciara un nuevo esquema destinado a resolver una de las principales dificultades del mercado hipotecario: la falta de financiamiento de largo plazo. En ese marco, el Gobierno habilitó al FGS a colocar hasta $2 billones en depósitos a plazo fijo en bancos , con la condición de que las entidades utilicen esos recursos para otorgar nuevos créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda.

Banco Macro, alineado con el Gobierno Nacional

La operatoria contempla licitaciones de hasta $200.000 millones cada una. La primera está prevista para este jueves y viernes y funcionará como una primera prueba para medir el interés de los bancos en acceder a esos fondos.

Las entidades podrán tomar depósitos a un año a una tasa del 2,5% o a cinco años desde el 4,5%, ambos expresados en UVA. Además, cada banco podrá acceder como máximo al 20% de los fondos ofrecidos en cada licitación. Una vez obtenidos los recursos, tendrán un plazo de 90 días para transformarlos en nuevos créditos hipotecarios.

Qué dijo el CEO de Banco Macro

El CEO de Banco Macro, Juan Parma, destacó el cambio de condiciones y vinculó la reducción de la tasa con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para la vivienda: "Bajamos la tasa a 7,5% y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria. Con esta actualización buscamos dar una señal concreta al mercado".

Parma también sostuvo que la modificación permite que los clientes y sus hijos puedan “proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible”. La relación entre la cuota y los ingresos demostrables continúa siendo uno de los principales filtros utilizados por el sistema hipotecario para determinar el acceso al financiamiento.

Qué cambia para quienes buscan un crédito hipotecario UVA

Con la nueva propuesta, Banco Macro ofrece: