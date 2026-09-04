Pablo Quirno respaldó a Javier Milei y le bajó línea a la oposición por Malvinas: "Acá no hay River-Boca"

El canciller Pablo Quirno salió a respaldar el paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas y le pidió a la oposición dejar de lado la interna política para priorizar los intereses del país. "Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina", lanzó en diálogo con Radio Rivadavia, en un intento por blindar la iniciativa oficial de las críticas que llegaron desde distintos sectores.

Las medidas anunciadas por Milei incluyen sanciones a las empresas petroleras que operen en las islas y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Según precisó Quirno, dos de las tres disposiciones ya fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Además, el canciller calificó el paso como "sumamente importante" y aseguró que el Presidente convocó "a toda la sociedad y a los distintos sectores políticos" a unirse detrás de la causa Malvinas, más allá de las diferencias partidarias.

El funcionario también se refirió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto, y sostuvo que le dan "mayor notoriedad" al reclamo argentino. "Nosotros las tomamos como una situación entre EEUU y Reino Unido, pero nos permite diseñar esta estrategia", explicó.

El punto más sensible de la controversia pasa por la base naval en Ushuaia, que la oposición sugirió que podría terminar bajo uso estadounidense.

Frente a esto, Quirno rechazó de plano esa lectura: "Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés, defendiendo los intereses argentinos. De ninguna manera fue hablado con Trump". El canciller remarcó que la obra había comenzado en 2022 y quedó interrumpida hasta que el Gobierno encontró margen fiscal para retomarla sin afectar el equilibrio presupuestario: "La Argentina está haciendo las cosas por sí sola, como lo hemos hecho desde el 10 de diciembre de 2023".

Quirno describió además a Tierra del Fuego como un enclave estratégico del Atlántico Sur, tanto por su rol como puerta de acceso a la Antártida como por su función en el monitoreo del mar argentino, y subrayó que la decisión de reactivar la obra responde "exclusivamente" a necesidades nacionales, sin acuerdo ni consulta previa con Washington.