La transformación silenciosa de la matemática en Mendoza

Durante décadas, la discusión educativa en la Argentina pareció atrapada en un ciclo desgastante de diagnósticos alarmantes, confrontación gremial e interrupciones del calendario escolar. Sin embargo, cuando uno observa la trayectoria reciente de Mendoza, empieza a aparecer otra realidad. Sin grandes anuncios, pero con continuidad y un método basado en medir, evaluar y corregir, la provincia viene trabajando sobre uno de los problemas centrales de la educación, que nuestros chicos aprendan más y mejor.

La decisión fue poner el foco en los aprendizajes esenciales, medir con continuidad e intervenir sobre lo que ocurre realmente dentro de las aulas. Porque los resultados educativos no cambian de un día para otro. Lo que un alumno sabe y puede hacer hoy es también el resultado de muchos años de trayectoria escolar.

Mendoza entendió además algo fundamental. La matemática no se aprende de manera aislada. Se construye sobre la comprensión lectora y la capacidad de razonar. Para resolver un problema primero hay que entender una consigna, distinguir qué información es importante, relacionar datos y encontrar una solución posible. Por eso el Plan Provincial de Alfabetización es un cimiento indispensable. Fortalecer la alfabetización desde los primeros años también significa preparar mejores condiciones para aprender matemática, ciencias y desarrollar el pensamiento lógico.

Sobre esa base, la provincia empezó a construir un ecosistema de innovación propio. En un momento en que la tecnología y la inteligencia artificial están entrando rápidamente en la educación, Mendoza decidió incorporarlas con un propósito pedagógico. Una computadora por sí sola no mejora el aprendizaje. La inteligencia artificial tampoco. La diferencia aparece cuando esas herramientas ayudan a un estudiante a comprender mejor, razonar, resolver problemas, crear y aplicar lo aprendido.

En esa dirección avanzan iniciativas como Mendoza Aumentada y PISATÓN. No buscan reemplazar al docente ni convertir la escuela en una pantalla. Buscan sumar herramientas para ejercitar el razonamiento, trabajar con problemas, conectar distintas áreas del conocimiento y preparar a los estudiantes para un mundo que les va a exigir cada vez más capacidad para pensar y resolver situaciones nuevas.

Esta transformación necesita también docentes preparados. La realización del Congreso Nacional de Matemática en Mendoza forma parte de esa estrategia. Reunir a docentes, especialistas y responsables educativos permite compartir experiencias y nuevas formas de enseñar una disciplina que durante años fue vista por muchos estudiantes como difícil o lejana.

Ninguna tecnología puede reemplazar ese trabajo. La innovación ocurre cuando una herramienta llega al aula, el docente se apropia de ella y consigue convertirla en una mejor experiencia de aprendizaje.

Hay otra variable que muchas veces se pierde de vista cuando hablamos de educación. El tiempo. Un estudiante que hoy tiene 15 años comenzó su recorrido escolar hace una década. Por eso existe una distancia inevitable entre el momento en que una política educativa empieza a aplicarse y el momento en que sus efectos pueden verse plenamente en los aprendizajes.

Una computadora que llega hoy no modifica diez años de trayectoria escolar. Una nueva metodología tampoco. Los cambios profundos aparecen cuando alfabetización, matemática, formación docente, tecnología y nuevas prácticas de enseñanza se sostienen durante varios años.

Por eso Mendoza eligió medir. Las evaluaciones provinciales, nacionales e internacionales, entre ellas PISA, permiten saber dónde están nuestros estudiantes y qué pueden hacer con aquello que aprendieron. Medir significa también exponerse. Habrá resultados buenos, regulares y malos. Pero una política educativa basada en evidencia necesita conocerlos para identificar problemas, corregir decisiones y establecer prioridades.

Una evaluación no debería servir solamente para celebrar un resultado ni para esconderlo. Debería servir para aprender de él.

En educación, una evaluación es una fotografía dentro de una película mucho más larga. La fotografía muestra dónde estamos en determinado momento. La responsabilidad de una política educativa es saber hacia dónde queremos ir y trabajar para llegar.

La transformación educativa no se logra de la noche a la mañana ni con recetas mágicas. Exige continuidad, inversión inteligente, formación docente y la convicción de que todos los chicos pueden aprender más cuando tienen las oportunidades adecuadas.

Mendoza eligió recorrer ese camino. Alfabetización como cimiento, matemática como herramienta para estructurar el pensamiento, tecnología e inteligencia artificial como aliadas, docentes como protagonistas y evaluación permanente para saber qué funciona, qué no funciona y qué tenemos que mejorar.

Los resultados permitirán evaluar, con el tiempo, la profundidad de ese cambio. Pero hay algo que Mendoza ya decidió. No esperar a que una evaluación diga que existe un problema para empezar a actuar.

Porque el verdadero desafío no es preparar a los chicos para una prueba. Es prepararlos para comprender, pensar, resolver y desenvolverse en el mundo que les va a tocar vivir.

Y, sobre todo, para que el esfuerzo de aprender pueda convertirse mañana en más oportunidades de desarrollo, trabajo y progreso.