Juegos y tecnología: de qué se trata la estrategia de la DGE para mejorar las clases de Matemática

En una escuela de montaña con 14 alumnos y plurigrado, y en un colegio urbano de San Rafael con 358 estudiantes, ocurre algo similar: los chicos resuelven desafíos de Matemática compitiendo contra avatares, acumulando recompensas y avanzando por islas de contenidos. Las dos experiencias son parte de la estrategia que la DGE viene desplegando para mejorar los resultados en Matemática y reducir las brechas entre escuelas rurales y urbanas, ricas y pobres, grandes y pequeñas.

La Escuela Río Blanco 1-558, de El Salto, ya acumula más de 2.300 desafíos resueltos sobre numeración, secuencias y geometría. La Escuela 25 de Mayo 1-025, de San Rafael, superó los 18.600. El instrumento en común es Matific , una plataforma de aprendizaje gamificada con inteligencia artificial que la DGE incorporó como parte de una política más amplia que combina evaluación periódica, formación docente y herramientas digitales.

La lógica detrás de la propuesta no es solo tecnológica. La plataforma adapta las actividades al punto de partida y al ritmo de cada estudiante, y al mismo tiempo genera reportes para que los docentes identifiquen dificultades, ajusten sus estrategias y hagan un seguimiento personalizado de cada alumno. "La tecnología solo tiene sentido cuando responde a un propósito pedagógico, está acompañada por formación docente y permite generar evidencia para mejorar los aprendizajes", explicó el ministro Tadeo García Zalazar.

Otra de las experiencias se dio en la escuela Combate de Potrerillos, en Uspallata, donde la docente Cintia Candito implementó el proyecto áulico Aprendemos Jugando. Sus alumnos de segundo grado trabajan con tablets y la app de Matific, explorando las islas de desafíos de manera progresiva.

"Cada actividad despierta su curiosidad, fortalece el razonamiento y favorece el desarrollo de habilidades fundamentales, respetando los tiempos y necesidades de cada niño", describió Candito. La plataforma también le permite a ella crear grupos según el desempeño individual y planificar tareas diferenciadas para cada uno.

Mariana Carboneti, directora de la Escuela 25 de Mayo de San Rafael, destacó que la herramienta promueve el aprendizaje mediante el juego, el pensamiento lógico y la resolución de problemas. "Contribuye al desarrollo de competencias fundamentales para el siglo XXI", señaló.

La DGE monitorea el nivel de uso, las condiciones de conectividad y las diferencias entre contextos, con el objetivo de ajustar las propuestas y decidir cuándo una iniciativa está en condiciones de escalar. Los resultados más alentadores, según García Zalazar, se observan entre quienes parten de niveles más bajos: esos alumnos muestran progresos incluso más rápidos que los que ya están en niveles avanzados, lo que refuerza el valor de la propuesta como herramienta de equidad.

La apuesta por la Matemática forma parte del mismo modelo que llevó a Mendoza a sus mejores resultados en las Pruebas Aprender de los últimos 13 años: medir de forma continua, identificar dónde están las dificultades y actuar de manera focalizada. El juego, en este caso, no es un accesorio sino el método.

Los alumnos aprenden matemática con desafíos y juegos. DGE

Matific

En su sitio web, Matific se define como una plataforma de aprendizaje inteligente que ofrece a los estudiantes las mejores actividades matemáticas del mundo de una manera divertida. Además, destaca que permite trabajar con contenido premiado, pedagógicamente riguroso y muy atractivo que desarrolla habilidades básicas de aritmética.

También resalta que el sistema da análisis profundos en tiempo real. "Realice un seguimiento de la actividad de los estudiantes con informes en vivo en el aula, identifique las áreas a mejorar de cada estudiante y de toda la clase, y tome medidas basadas en la información", aclara.

Matific, la plataforma para aprender matemática MDZ

Matific nació en 2012, al año siguiente ya tenía más de 140 actividades en línea y en 2019 estaba disponible en 30 idiomas. La pandemia fue un impulso decisivo y en 2021 llegó a 120 países. Asegura que tiene contenidos alineados a los planes de estudios y abarca los primeros años de educación formal hasta 9º.