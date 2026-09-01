León XIV en Argentina: la Iglesia se reunió con el Gobierno y le hizo un pedido clave

La Iglesia y el Gobierno avanzaron en la organización de la visita de León XIV a la Argentina durante una reunión en la Casa Rosada. El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, destacó la participación de una delegación del Vaticano en los preparativos y pidió al Gobierno atender el endeudamiento de las familias.

“Fundamentalmente hay una importancia en este encuentro porque está la delegación vaticana, que es la que viene a tomarle el pulso a la organización, a los preparativos”, explicó Colombo en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio .

Según detalló, en las reuniones participan el responsable de los viajes papales, el nuncio apostólico en Argentina, los obispos responsables del viaje y las jurisdicciones locales. “La Comisión Nacional junto a las jurisdicciones locales, que han empezado a trabajar en conjunto para poder responder a las numerosas exigencias de un viaje de este tipo”, señaló.

Entre las actividades que toman fuerza, Colombo destacó el Monumento a los Españoles, en Palermo, como uno de los principales puntos de convocatoria. “Es el espacio más convocatorio, creemos que numerosa población va a poder acceder allí”, sostuvo.

“Esto nos da para todos una tranquilidad, que no va a ser un ámbito restringido, sino muchos chicos, muchas familias que van a poder acceder allí en Palermo”, agregó.

La agenda también contempla la presencia del Papa en Luján y en Claypole, además de una posible visita al penal de Devoto. “El Papa va a estar en Luján, va a estar en Claypore, si Dios quiere, que es un lugar significativo por la tensión de la discapacidad”, indicó Colombo.

También mencionó un encuentro con la dirigencia política y de la sociedad civil en el Palacio Libertad, otro con representantes de iglesias no católicas y líderes de las grandes religiones en el Palacio San Martín, y una actividad en la Universidad Católica Argentina (UCA).

“El encuentro de la UCA es muy importante porque es la posibilidad de tomar contacto con el mundo del trabajo y la producción, pensando en un sentido abarcativo de todos los que trabajan en la Argentina, también el mundo de la cultura”, explicó.

En Córdoba, en tanto, Colombo señaló que “se confirma con mucha fuerza también el área material, que es el espacio más grande, abierto, que reciba la población”. Allí también se analiza un encuentro con representantes de la Iglesia católica.

El arzobispo de Mendoza contó además que la semana pasada estuvo en Roma con León XIV. “Estuve con el Santo Padre, sí, y con el segundo responsable de la Secretaría de Estado”, afirmó.

“Hay mucho entusiasmo, el Papa se nota que tiene muchas ganas de volver a Perú y estar con su gente, así que eso creo que marca mucho el tono de este viaje”, sostuvo Colombo. “Creo que tanto Argentina como Uruguay estábamos esperando esta visita del Papa, de manera que todo está preparado para salir de la mejor manera.”

Sobre la posibilidad de declarar un feriado o asueto durante la visita, Colombo aclaró que todavía no existe una definición. “Están evaluándolo. Pero claramente, si hay un día que pudiera llegar a ser más factible, debería ser el lunes”, señaló.

El reclamo de la Iglesia por las familias endeudadas

Durante la entrevista, Colombo también se refirió al planteo de la Iglesia al Gobierno para buscar una solución al endeudamiento de las familias. Ante la postura oficial de considerar el problema como una cuestión entre privados, el arzobispo sostuvo que la Iglesia busca poner el foco en una situación que afecta a la sociedad.

“Mire, nosotros cuando hablamos no lo hacemos como criticando a nadie, sino buscando dar cuenta de un problema que aflige a la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, destacó la disposición del Gobierno a analizar la problemática. “Creo que hay una buena apertura a estudiar el tema y eso nos llena de esperanza”, expresó.

Consultado nuevamente sobre el argumento de que se trata de un problema entre privados, Colombo respondió: “Sí, pero hemos visto varias declaraciones de dirigentes de peso que dan cuenta de la preocupación por entender este tema”.

“De manera que creo que se va dando alguna mirada un poco más de ir al encuentro de la cuestión. Esperemos que eso se dé”, agregó.

Y concluyó: “Yo creo que hay que fortalecer este deseo de afrontar esta temática de parte de toda la sociedad política”.