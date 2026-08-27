La DGE echó a un celador que acumuló más de 400 inasistencias injustificadas

La Dirección General de Escuelas (DGE) publicó una serie de sanciones contra celadores por inasistencias injustificadas. Uno de los agentes despedido llegó a acumular más de 400 faltas, mientras que en otro caso un ordenanza registró más de 180 ausencias.

A través de varias resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, la DGE aplicó distintas cesantías contra celadores. El caso más llamativo fue el de un empleado de la Escuela Molinero Adnrés Tejeda de Las Heras que acumuló más de 414 inasistencias injustificadas .

Por otro lado fue sancionado también con un despido un celador de la escuela Capitán de Navío Juan E. Canepa del departamento Maipú por incurrir en 183 inasistencias injustificadas continuas luego de una licencia sin goce de haberes de un año.

También se aplicó la sanción de cesantía a un celador que debía cumplir funciones en la Escuela Formosa del Departamento de Rivadavia y acumuló 68 inasistencias injustificadas entre 2024 y 2025.

Finalmente, la DGE también echó a un celador de la escuela Dr. Enrique L. Day del Departamento de Godoy Cruz tras constatar 14 inasistencias injustificadas entre marzo y agosto de 2021.

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Suspensión para un celador que fue a trabajar borracho

Por otra parte, la DGE también aplicó una sanción de suspensión a un celador por concurrir a trabajar bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió en la escuela Dr. Ignacio Pirovano del departamento de Godoy Cruz. La madre de una alumna denunció que el trabajador asistió a la escuela con aliento alcohólico y resaltó que no es la primera vez que sucede, señalando que en reiteradas oportunidades se habría percibido el olor a alcohol en horario laboral.

A partir de una investigación, la DGE decidió aplicarle una suspensión de 10 días al celador. “Se encuentra debidamente acreditado que el agente se presentó en reiteradas oportunidades a trabajar bajo los efectos del alcohol, generando alarma en la comunidad educativa y descuidó sus funciones dejando armarios con material institucional abierto con el consiguiente peligro para el patrimonio escolar, tardanzas e inasistencias injustificadas”, expresó la resolución que aplicó la sanción.