Llegó un corazón listo para trasplantar desde otra provincia a Córdoba y se desplegó un megaoperativo

La Policía acompañó el traslado del corazón desde el Aeropuerto Taravella hasta un hospital de la capital para evitar demoras.

Un corazón destinado a un trasplante fue trasladado en las últimas horas desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Taravella hasta un hospital de la ciudad de Córdoba. La Policía desplegó un cordón sanitario especial para agilizar la circulación y acompañar el recorrido del órgano hasta el centro de salud.

El traslado del corazón comenzó luego de que el órgano arribara al aeropuerto cordobés procedente de otra provincia. Debido a la necesidad de completar el recorrido de manera rápida y segura, se organizó un operativo especial que involucró a efectivos policiales en distintos sectores del trayecto hacia la capital provincial.

Durante el desplazamiento, los agentes facilitaron la circulación por las diferentes arterias utilizadas para llegar al establecimiento sanitario. El objetivo del despliegue fue evitar demoras y permitir que el vehículo encargado del traslado pudiera continuar su recorrido con la menor cantidad posible de interrupciones.

Los minutos claves previos a la llegada del corazón al Hospital en Córdoba, escoltado por un operativo policial. X: @eldoceoficial Coordinación policial para evitar demoras en el traslado La participación policial se concentró en garantizar el desplazamiento del órgano desde el aeropuerto hasta el hospital. El acompañamiento se realizó en diferentes puntos y permitió ordenar la circulación para evitar obstáculos que pudieran generar demoras durante el recorrido.

El procedimiento quedó registrado en un video del operativo, y el traslado se desarrolló sin inconvenientes. El corazón finalmente llegó al centro médico de la capital cordobesa donde estaba previsto el trasplante.